إشارة تردد قناة anb الإخبارية على نايل سات الجديد

تردد قناة اي ان بي هي قناة أخبارية موجهة للشأن العراقي وتبث على القمر الصناعي نايل سات، تعمل القناة على تقديم مختلف الأخبار المحلية، وتعرف بإسم الشبكة العربية للأخبار، تذيع برامج منوعة وتدير برامج حوارية مختلفة تسلط الضوء على المستجدات والقضايا في كل الإتجاهات. ويمكن إسقبال بثها الخاص على مدار الساعة عبر قناة غير مشفرة.

قناة anb

تبث قناة anb العراقية على قمر نايل سات، مع تشغيل بث تلفزي مستمر على مدار 24 ساعة بلا توقف. لإستيفاء تناول كل الأخبار المحلية والدولية، مع السماح ببرامج حوارية يظهر خلالها المحللون والكتاب لإعطاء سرد واقعي للأوضاع، ويمكن العثور على شبكة قناة anb على القمر الصناعي نايل سات عند التردد 11334، والإستقطاب الأفقي، ومعدل الترميز 27500.

تسعى لتكون منبراً إعلاميا صادقاً وحراً مع مهام تتمثل في تمرير الحقائق إستناداً إلى مصداقية الطرح الذي لا يسلك مسارات الزيف، إذ ترغب بالتواصل مع الجمهور بطرح محتوى إخباري دقيق وشفاف، وتجسيد مبادئ الدفاع عن حقوق الإنسان، لذلك شكل وجود شبكة قناة anb iraq tv إضافة في عالم الفضائيات خاصة على الصعيد المحلي العراقي. لكونها تعد وسيلة إعلامية متكاملة توفر كافة المزايا التي تجعل من المشاهد ذو معرفة لكل حدث وقضية، استناداً لى التغطيات المصورة والحوارات النقاشية العميقة التي تسمح بتبادل الآراء وإحترم وجهات النظر.

تتخصص قناة اي ان بي في تقديم محتوى إخباري شامل مع عرض برامج سياسية وثقافية وصحية وإقتصادية، فمع تنوع المنظومة البرامجية ساعدها في الوصول لذوق المشاهد العربي وإرتفاع رقعة جماهيرها في أنحاء العالم العربي بما ترسخ من سمعة محترمة أستناداً على المهنية والصدق في إيصال الكلمة.

تردد قناة الشبكة العربية للأخبار anb