“إشارة” تردد قناة cbc سفرة على بدر 4 ومدار نايل سات HD

تردد قناة سي بي سي سفرة 2020 قناة فضائية مخصصة لفنون الطبخ تبث من مصر. لتجتذب المرأة العربية عبر برامج تقدم مهارات إعداد مختلف الأطباق والأطعمة التي يعدها شيفات بأعلى مستويات الخبرة. لإيجاد دليل شامل لوصفات الطعام يشمل الوجبات الغذائية والكعك والحلويات والعصائر.

قنة سي بي سي سفرة

تعكس القناة خبرة كبيرة في طهي الطعام ما يسهل على المرأة تعلم طرق إعداد أشهى المأكولات من المنزل. وتبث حزمة كبيرة من البرامج المنوعة مثل جمال المرأة والموضة ونصائح التغذية. مما يدعم الحصول على أقصى إستفادة للسيدات. وإستعراض أفكار لطرق حفظ الأطعمة وكل أساليب الحياة المتعلقة بالمرأة من مكياح وأزياء.

تساهم قناة سفرة بنشر ثقافة أساليب الطبخ والطرق المثلي لإعداد طعام صحي، متصلاً بالأسس والقواعد التي ينصح بها خبراء التغذية العالمية. بالتالي الحصول على مذاق شهي مع الحفاظ على القيمة الغذائية لمخلتف وجبات الطعام.

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برامج قناة سفرة

عمايل ايديا

زي السكر

أميرة في المطبخ

مطبخ 101

زعفران وفانيلا

عيش وملح

من مطبخ أسامة

تردد قناة سي بي سي سفرة

القمر التردد ترميز الإستقطاب FEC نايل سات 11488 27500 H- أفقي 5/6 إسم القناة على الرسيفر CBC SOFRA

تردد قناة سي بي سي سفرة على عرب سات