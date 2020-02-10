“إشارة” تردد قناة MBC دراما

قناة إم بي سي دراما تتخصص هذه القناة التابعة لـMBC GROUP في بث الإنتاجات الدرامية على مدار 24 ساعة، تتميز بجاذبيتها من خلال عرض المسلسلات العربية إلى جانب المسلسلات الأجنبية كالهندية والتركية والمكسيكية.

قناة ام بي سي دراما

تعتبر القناة شاشة جامعة تضم أفضل الدراما التي يبحث عنها المشاهدين دائماً، ترتكز على عرض أحدث الأعمال الدرامية بمختلف تصانيفيها المتنوعة،

حيث تبث MBC دراما مسلسلاً تلو آخر بدون توقف، ما جعلها لتكون قناة مفضلة، تستقطب الملايين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وتبرز ام بي سي من خلال عرض المسلسلات الخليجية العربية كالسورية والمصرية، وتنخرط حالياُ في بث أروع المسلسلات الأجنبية بعضها منها نذكرها: لحن الإنتقام، تانغو، أبواب الشك، جنباً إلى جنب حزمة كبيرة من المسلسلات الخليجية والعربية الحديثة، نذكر منها على سبيل المثال: عذراء، لا موسيقى في الأحمدي، ولد الغلابة، ثريا، الأسطورة، كأنه إمبارح.

تردد قناة إم بي سي دراما

يمكن إلتقاط إشارة قناة MBC DRAMA عبر القمر المصري نايل سات، بدر 7، من خلال الترددات المخصصة للخليج العربي وبلا الشام وتركيا.

القمر نايل سات عرب سات بدر 7 التردد 11470 11270 القطبية عامودي عامودي معدل الترميز 27500 27500 FEC 5/6 5/6

تردد قناة MBC DRAMA

بالإمكان إستقبال إرسال قناة دراما من خلال الترددت المدونة في الجدول بالأسفل، والمخصصة للدول التي تقع في غرب أفريقيا

القمر نايل سات عرب سات بدر 7 التردد 11559 12284 القطبية عامودي عامودي معدل الترميز 27500 27500 FEC 5/6 5/6

والقناة متاحة بشكل مجاني بالكامل، وكانت بدايتها في 2010 لما دشنت بحضور وجوه لامعة من الوسط الفني جنبا الى جنب الإعلاميين العرب مثل لجين عمران، علا الفارس، في حفل كبير أقيم في أحد فنادق برج خليفة في دبي. واليوم تعد MBC DRAMA من القنوات السائدة التي تبث المسلسلات المنوعة الأكثر إستحساناً. إذ يحرص الجمهور لمشاهدة قائمة مما يعرض على شاشات التلفزيون دائماً.