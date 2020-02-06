“إشارة” تردد قناة Yas Sport HD على جميع الأقمار

قناة ياس سبورت yas sports هي قناة رياضية إماراتية تهتم بنقل الرياضيات الشعبية كسباقات الهجن والخيول التي تشتهر بها المنطقة العربية بمنطقة الخليج تحديداً. والتي يمكن إلتقاط بث القناة على عدة أقمار من بينها نايل سات، كما ستأتي البيانات مفصلة في الأسفل.

قناة ياس الرياضية

تواكب القناة آخر أخبار السباقات التراثية والأنشطة في هذا الصدد. وتحرص على نقل المسابقات الدولية التي يشارك فيها أبطال الإمارات. وجميع الفعاليات المحلية المتعلقة بتنظيم التنافسات الشعبية المتعددة مثل تربية الصقور، التي تلقي دعما من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.

تجتذب قناة Yas فئة محبي الهجن المنتشرة في المنطقة العربية خاصة في الإمارات والسعودية. وتعمل على نقل مباشرة على الهواء تحبس الأنفاس في لقطات حماسية تبث على شاشات التلفزيون. ما جعلها لأن تكون قناة مفضلة ووحيدة تنخرط في التركيز على الرياضيات التراثية التي لها جمهورها الخاص.

وهناك برامج إذاعية بارزة تنتجها قناة ياس سبورت لأعطاء مساحة مفتوحة لكل رياضية معينة. لتغطية مكثفة تستوعب الأخبار والوثائقيات والوقوف على النشاطات داخلياً وخارجياً لكل رياضة، والبرامج هي كالآتي:

برامج قناة ياس سبورت

المركاض: يعتني هذا البرنامج بتقديم أخبار شاملة عن رياضة الهجن، الجمال، ونقل بثي للسباقات المحلية والخارجية.

السردال: ينهض هذا البرنامج بمهمة رصد آخر أحدث أخبار الرياضات البحرية على الصعيد المحلي والدولي، وإفساح المجال لمراجعة كل الأخبار والنشاطات لهذه الرياضة.

الفارس، برنامج يختص برياضة الخيول من خلال تغطية سباقات في الإمارات ودول الخليج، ومرئيات توثق طرق تربية الخيول وتدريبها.

الحضيرة، هو البرنامج المسؤول عن تتبع آخر أخبار رياضية تربية الصقور، وتغطية البطولات التي تجري على أرض الإمارات المتعلقة بها

يقدم تغيطيات لسباقات القدرة المنتشرة في الإمارات وإستعراض كل الأخبار والنشاطات لرياضة القدرة.

تردد قناة ياس سبورت

التردد 12467 ، الإستقطاب: أفقي، معامل تصحيح 3/4 الجود إسم القناة على الرسيفر Yas Sports HD

تردد قناة YAS SPORTS

ترميز 27500

التردد 11804

القمر عرب سات

الإستقطاب أفقي

Fec:3/4

تردد قناة yas سبورت على هوت بيرد

ترميز – 27500

التردد: 11746

القمر – هوتبيرد

الإستقطاب : أفقي

Fec: 3/4

من خلال الترددات الموضحة في الأعلى، المحدثة، يمكنكم إلتقاط إشارة قناة Yas Sports الفريدة من نوعها التي تشغلها مؤسسة أبو ظبي للإعلام، حيث سيكون إستقبال الب التلفزي بجودة hd عالية الدقة، فيما يتم إستقبال القناة بالجود العادية SD على القمر عرب سات.