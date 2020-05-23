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إشارة رموز تردد قناة التغيير al taghier tv على قمر نايل سات

بواسطة زكريا منير
قناة التغيير

تردد قناة التغيير هي قناة إخبارية عربية تبث إرسالها على قمر نايل سات، وتركز القناة على تداول أخبار العراق، تغطي القناة أوضاع العراقية وتناقش المحللين وتستضيف الضيوف من الخبراء والبرلمانيين والمسؤولين. ويقع مقر القناة في عمان بدولة الأردن.

1 قناة قناة التغيير
2 تردد قناة التغيير

قناة قناة التغيير

وتبث فضائية التغيير على قمر Nilesat، مع تشغيل تلفزي على مدار 24 ساعة بلا توقف، ويمكن العثور على شبكة التغيير على القمر الصناعي نايل سات عند التردد 12398، والإستقطاب العمودي، ومعدل الرمز 27500. ودائماً تحتل القناة مرتبة متقدمة من حيث نسب المشاهدة، فهي تنشط في رصد الأحداث العراقية وكل المستجدات وتدعم ذلك بالتقارير المرئية والحورات السياسية التي تستضيف المعنيين.

وتتصدر قناة التغيير قائمة القنوات الأكثر بحثًا، فهي قناة إعلامية متكاملة تغطي كافة الأخبار الشاملة العربية والعالمية وتشتمل على مجالات السياسة والإقتصاد والرياضة والتكنولجيا، لذلك يرى المشاهد وطنية للقناة المعروفة بإسم التغيير، مما يشير الى عدم تحزبها وسعيها في تقديم صورة صحيحة عن الأوضاع في العراق. والمساهمة في كشف الأمور ورصد الحقائق.

تردد قناة التغيير

القمر نايل سات
التردد altaghier
القطبية عمودي v
جودة البث hd

وعبر التردد الجديد لقناة التغيير العراقية، يمكنكم إستقبال بث القناة بشكل فوري، بمجرد تنزيل قيم الترددات في الخانات المخصصة بجهاز الرسيفر الخاص بكم، ثم حفظ البيانات، ليتم إلتقاط إشارة قناة التغيير بلا تشويش ولا إنقطاع، والتمتع بخدمة أخبار تمتد على مدار اليوم مع برامج حوارية سياسية مهمة.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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