“إشعار” تردد قناة الكويت الرياضية – HD

قناة الكويت الرياضية هي إحدى باقات التلفزة التابعة للتلفزيون الكويتي غير المشفرة، في مجال الرياضة، تبث مباريت الدوري الكويتي ومباريات المنتخب الوطني في المنافسات الدولية، والماتشات الودية أيضاً. ووفق آخر تحديث لتردد إستقبال قناة KTV SPORT بعد ترقية البث للعمل بنظام تقنية HD ذات الدقة العالية، لجميع القنوات، على قمري عرب سات ونايل سات.

قناة الكويت الرياضية – Kuwait Sport TV

ومع مزيد من حقوق بث البطولات الرياضية مثل كأس الخليج العربي، وهي البطولة التي تقام كل عامين وفاز المنتخب البحرين الوطني بكأسها لأول مرة دورتها الأخيرة.

وظهور استديوهات تحليلية تناقش وضع الأفرقة في إطار برامج إذاعية، مثل برنامج بين الشوطين. وتنقل الكويت الرياضية المنافسات كافة في جميع الألعاب الرياضية الأخرى ككرة السلة وكرة اليد، كما تشتهر بنقلها كأس بطولة ولي العهد للفروسية.

كويت سبورت قناة ذات أهمية لدى عشاق الرياضة خاصة مع إتجاه القناة لتخصيص فسحة لإستعراض الأخبار الرياضية على المستوى العربي والعالمي، ويتحقق الإستقطاب لجانب الرياضات الشعبية مثل نقل سباقات الهجن التي ترعاها الدولة.

برامج قناة الكويت سبورت

مابين الشوطين

مابين السطور

الضحى العود

تردد قناة الكويت الرياضية على جميع الأقمار

القمر نايل سات عرب سات التردد 11055 12523 الإستقطاب عامودي أفقي معامل تصحيح الخطأ 2/3 3/4

وفق البيانات المطابقة في الجدول كما تشاهدها في الأعلى، يمكنك تنزيلها في جهاز الرسيفر لتلقي البث التلفزي فوراً.. هل يمكنني الحصول على أعلى جودة لكافة قنوات الكويت الرياضية، نعم بع الترقية لتقنية HD من قبل التلفزيون الكويتي على عرب سات، أصبح لا بد من إمتلاك رسيفر يدعم هذه الخاصية لضمان تلقي إشارة KTV SPORT بدون أي مشاكل في الإرسال.