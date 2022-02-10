إصدار جديد من شركة caviar يشبه الساعات السويسرية الفاخرة

شركة caviar من الشركات التي تتميز بالشهره الكبيرة، وذلك لما تقدمه من الهواتف الذكية، و تميزت الشركة بالأهتمام برفاهية الشكل أكثر من أي شيء أخر، وذلك يعطي تمييز لمن يقوم بشراء هذه الهواتف، فهي تعتمد في التزين على استخدام الذهب والأحجار الكريمة.

وفي هذه المرة قامت بعمل هواتف آيفون ذكية لمحبين الساعات السويسرية الفاخرة.

هواتف آيفون لمحبي الساعات السويسرية من caviar.

فبعد نجاح الساعات السويسرية من caviar وأصبح لها الكثير من المعجبين، كشفت شركة caviar الروسية عن عمل إصدار مميز من هواتف آيفون لمحبي الساعات السويسرية القيمة.

قامت caviar بعمل عدة تصميمات جديدة من هواتف iphone13 pro ، كما انها أضافت لمسات رائعة، وذلك بتزويدها بهيكل من التيتانيوم و الذهب، و أيضا قامت بتزينها بشعارها الموجود على الساعات الخاصة بها مثل تلك الموجودة على ساعات Patek Philippe و Audemars Piguet و Vacheron Constantin السويسرية الباهظة الثمن.

كما أنها صنعت الهواتف بتصميم Patek Philippe و Audemars Piguet على هياكل من التيتانيوم مزينة برسومات تشبه أحزمة الساعات المعدنية، كما أشارت أنها ستطلق من كل نموذج 99 نسخة بأسعار تبلغ 6600 دولار تقريبا.

أما تلك النماذج التي حصلت على تصاميم Vacheron Constantin فزينت هياكلها بالذهب والتيتانيوم، وسيصنع منها 7 نماذج فقط، لتباع بأسعار تتراوح ما بين 42 و55 ألف دولار.

و تتميز شركة caviar “كفيار” بأبتكارها لاشكال جديدة في الموبايلات الحديثة، الأمر الذي يميز الإصدار و المشتري أيضا، كما انه يكون به لمسه مميزة !