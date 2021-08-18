إضافة تردد قناة ليبيا الرياضية 2 المجانية وتنزيلها بالخطوات السهلة

قناة ليبيا الرياضية 2 من القنوات الرياضية المهمة ويمكن رؤية التردد الخاص بها، بكل تفاصيله، هنا في قسم الترددات على موقع كلمة دوت اورج. وتأتي القناة الرياضية المذكورة في مرتبة متقدمة لما تتمتع به من حقوق حصرية ويتم تشغيلها عبر القمر الصناعي نايل سات. تبث افضل تغطية للمباريات الدوري الليبي، وأشهر العروض الاروروبية كالدوري الإيطالي والعاب التنس الدولية.

مميزات القناة

تأتي قناة libya sport 2 ببث مفتوح مجاناً.

تستعرض نتائج الالعاب الدولية

متابعة آخر اخبار الكرة وتغطية مؤتمرات حصرية للمدربين واللاعبين الدوليين.

تقدم بثها من خلال الاقمار الصناعية وتحديداً النايل سات بدقة عالية

قناة ليبيا الرياضية الجديدة 2021

تهدف ليبيا الرياضية للافضل في العرض والريادة في المجال الاعلامي، فهي صاحبة الاحترافية في تغطية اهم البطولات الأوروبية والعالمية بأفضل جودة. ومتاح استقبال ليبيا سبورت على اجهزة HD او SD وبعملية ضبط سهلة للحصول على اشارة قناة ليبيا الرياضية بدون تشويش بإتباع ما يلي من بيانات الإستقبال.

إسم القناة على الرسفير libya sport 2

القمر الصناعي نايل سات-nilesat 201

التردد 12303

معدل ترميز 27500

الإستقطاب العمودي

كان هذا تردد قناة ليبيا الرياضية 2 المفتوحة على الاقمار الصناعية، إذ على الراغبين بمشاهدة ليبيا الرياضية وتنزيلها على التلفزيون، بداية الذهاب الى الاعدادات بعد النقر على القائمة من جهاز التحكم عن بعد، ثم إختيار التركيب، ثم تحديد البحث اليدوي، إختيار القمر المرغوب وهو نايل سات، إضافة الترميز ومعدل الاستقطاب ثم الضغط على حفظ او oK.