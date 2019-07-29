إطلاق هاتف Honor 20 Pro في الأسواق السعودية 2019

الخبر الذي ينتظره العديد من السعوديين والأشخاص المقيمين في السعودية، وهو إطلاق هاتف هونر 20 برو “Honor 20 Pro” في الأسواق السعودية، ويعتبر هذا من اهم الأخبار في عالم التقنية لهذا اليوم و كان هذا عن طريق المؤتمر الذي تم عقده في الرياض اليوم 29/7/2019 لإطلاق الهاتف، وإمكانياته، وأداء الهاتف، والإختبارات التي تم إجراؤها على هاتف Honor 20 Pro

ويعتبر هاتف Honor 20 Pro من أحدث إصدارات شركة هواوي المميزة و يتميز الهاتف بإمكانيات مذهلة، وشكله الجذاب

موعد اطلاق هاتف Honor 20 Pro في الأسواق السعودية والعالمية

تم من خلال المؤتمر الذي تم إقامته في الرياض الإفصاح عن موعد توافر هاتف Honor 20 Pro في الأسواق السعودية و هو يوم 31/7/2019 وهو يوم الأربعاء وتقرر طرح الهاتف في الاسواق العالمية في يوم 2/8/2019

مواصفات هاتف Honor 20 Pro

متانة وجودة تصنيع الهاتف تأتي من الزجاج مع إطار من معدن الالمونيوم .

يأتي الهاتف بأبعاد 154.60×73.97×8.44 ملم مع وزن 182 جرام .

يدعم هاتف Honor 20 Pro شريحتين اتصال من نوع Nano Sim كما يدعم منفذ الانفرا ريد والـ NFC .

الشاشة تأتي بالشكل الأحدث على هيئة الثقب وتأتي من نوع IPS LCD بمساحة 6.26 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2340 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 412 بكسل لكل إنش وتدعم الشاشة أبعاد العرض الـ 5:9 وتحتل الشاشة من الواجهة الأمامية نسبة 91.7% .

يتوفر هاتف Honor 20 Pro بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .

المعالج يأتي من النوع الأحدث من هواوي حيث يأتي من نوع HiSilicon Kirin 980 بتقنية الـ 7nm مع معالج رسومي من نوع Mali-G76 MP10 .

يدعم الهاتف شبكات الإتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G .

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 وتدعم عمل البورتريه الـ 3D Portrait Lighting .

الكاميرا

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية بارزة قليلاً عن ظهر الهاتف حيث تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل بمستشعر من نوع Sony IMX586 بفتحة عدسة F/1.4 والكاميرا الثانية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 للتصوير الـ Super Wide Angle والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 8 ميجا بكسل للتصوير الـ Telephoto والكاميرا الرابعة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 للتصوير الـ Macro مع فلاش خلفي أحادي من نوع ليد فلاش .

يدعم الهاتف ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء والضجيج أثناء التحدث أو التصوير أو إستخدام الهاتف بصفة عامة .

يدعم هاتف Honor 20 Pro تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل إلتقاط 30 إطار في الثانية. كما يدعم التصوير الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل إلتقاط 30 و 60 إطار في الثانية .

يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS .

يدعم الهاتف الواي فاي بترددات الـ a/b/g/n/ac بالإضافة لدعمه إلى الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot .

يدعم الهاتف البلوتوث بأحدث إصدار الإصدار الخامس كما يدعم الـ A2DP, aptX HD, LE .

يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي في الجانب الأيمن للهاتف كما يدعم الـ Face Unlock .

يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والدوران .

يأتي منفذ الـ USB من نوع Type C بالإصدار الثاني كما يدعم خاصية الـ OTG .

تأتي بطارية الهاتف بسعة 4000 ملي أمبير ويدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 22.5 واط لتتمكن بذلك من شحن الهاتف لـ 50% خلال نصف ساعة فقط .

يأتي الهاتف بنظام التشغيل الـ Android 9.0 Pie مع واجهة هونر الـ Magic UI 2.1.0 .

يتوفر الهاتف باللون البنفسجي المتدرج واللون الأخضر المتدرج .

سعر الهاتف 1999 ريال سعودي