إطلاق هاتف Honor X7 مع بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة وكاميرات رباعية بدقة 48 ميجابكسل

كشفت شركة هونر الصينية الرائدة، في وقت سابق من هذا الشهر عن تصميم ومواصفات Honor X7 و Honor X8 و Honor X9 5G، وفي غضون أسبوع، كشفت Honor النقاب عن Honor X8 في المملكة العربية السعودية و Honor X9 5G في ماليزيا، وأصبح X7 رسميًا في ماليزيا، الذي يوفر ميزات رئيسية مثل شاشة كبيرة مع دعم دقة HD + ، ومعالج Snapdragon 6-series SoC ، وكاميرات رباعية بدقة 48 ميجابكسل، وبطارية كبيرة مع دعم الشحن السريع والمزيد.

هاتف Honor X7

مواصفات ومميزات هونر X7

يتميز جهاز هونر X7 بشاشة IPS LCD بحجم 6.74 بوصة، والتي تتميز بدقة + HD تبلغ 720 × 1600 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9.

يحتوي الجانب الأمامي للجهاز على كاميرا بدقة 8 ميجابكسل للصور السيلفي، وفي الخلف إعداد لوحدة كاميرا رباعية، مكونة من كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب عدسة بزاوية عريضة 5 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة مساعدة عمق 2 ميجابكسل.

يقوم بتشغيل الجهاز Honor X7 مجموعة شرائح Snapdragon 680 تحت غطاء.

يأتي الجهاز بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت ، وفتحة مخصصة لإضافة بطاقة لزيادة microSD سعة التخزين .

يعمل Honor X7 على نظام التشغيل Android 11 OS و Magic UI 4.2.

تم تزويد الهاتف ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقوة 22.5 واط.

يحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، إضافة لتقنية الفتح عن طريق الوجه للأمان.

يوفر الجهاز ميزات أخرى مثل دعم بطاقة SIM المزدوجة و 4G VoLTE و Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth 5.1 و GPS و USB-C ومقبس صوت 3.5 ملم.

سعر وتوافر Honor X7

لم تكشف شركة Honor بعد عن سعر الهاتف ومع ذلك، فيما أكدت أن الجهاز سيتوفر بألوان الأزرق وتيتانيوم فضي.