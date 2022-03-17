إطلاق Redmi 10 الهاتف الاقتصادي في الهند مع معالج  Snapdragon 680 SoC  والمزيد

بواسطة سمير زيادة
تم إطلاق Redmi 10 الهاتف الاقتصادي في الهند مع معالج  Snapdragon 680 SoC  والمزيد تم إطلاق Redmi 10 الهاتف الاقتصادي في الهند مع معالج  Snapdragon 680 SoC  والمزيد

أطلقت الشركة الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، شركة شاومي هاتفRedmi 10  أخيرًا في الهند كما هو مخطط لها، وهو أحدث هاتف ذكي اقتصادي من الشركة، ويُعدّ خليفة Redmi 9 الذي تم إطلاقه في عام 2020، ولكنه يأتي مع تصميم جديد ومجموعة أفضل من المواصفات.

1 Redmi 10
2 مواصفات ومميزات Redmi 10
3 سعر Redmi 10

Redmi 10

تم إطلاق Redmi 10 الهاتف الاقتصادي في الهند مع معالج  Snapdragon 680 SoC  والمزيد
 إطلاق Redmi 10 الهاتف الاقتصادي في الهند مع معالج  Snapdragon 680 SoC  والمزيد

 مواصفات ومميزات  Redmi 10

  • من حيث التصميم يتميز هاتف ريدمي 10 بهيكل بلاستيكي مثل أي هاتف ذكي آخر اقتصادي، وبتصميم جزيرة كاميرا جديد، الذي يتضمن مستشعر بصمة مثبت في الخلف، ويأتي الجهاز بثلاثة ألوان هي أسود وأزرق و أخضر.
  • الشاشة: يتميز الجهاز بشاشة قياس 6.71 بوصة (LCD) بدقة بكسل (+FHD ) ، ومعدل تحديث 60 هرتز، وسطوع 400 شمعة في المتر المربع، وتم حماية الشاشة بزجاج Corning Gorilla Glass 3 وبها ثقب قطرة ندى، وحائز على شهادة Widevine L1  للتشغيل عالي الدقة على تطبيقات البث الشهيرة مثل Netflix و Prime Video  و Disney + Hotstar.

    تم إطلاق Redmi 10 الهاتف الاقتصادي في الهند مع معالج  Snapdragon 680 SoC  والمزيد
     إطلاق Redmi 10 الهاتف الاقتصادي في الهند مع معالج  Snapdragon 680 SoC  والمزيد

  • المعالج : يتم تشغيل الهاتف بواسطة Qualcomm Snapdragon 680 SoC المقترن بذاكرة وصول عشوائي LPDDR4x  وتخزين UFS 2.2، ويقوم بتشغيل الجهاز بنظام MIUI 13  استنادًا إلى Android 11 .
  • في الحديث عن الكاميرات والتصوير الفوتوغرافي والفيديو، يستخدم الهاتف نظام كاميرا مزدوجة في الخلف، يتألف من مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر عمق 2 ميجابكسل، بينما بالنسبة للصور الشخصية ومكالمات الفيديو، هناك كاميرا 5 ميجا بيكسل في الأمام.
  • يأتي الهاتف الذكي Redmi 10 مع فتحات بطاقة SIM المزدوجة، واتصال 4G ، وواي فاي مزدوج النطاق وبلوتوث 5.0 و GNSS.
  • تشمل الميزات الأخرى فتحة مخصصة لبطاقةMicroSD ، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم، ومنفذ USB من النوعC .

    Redmi 10
    إطلاق Redmi 10 الهاتف الاقتصادي في الهند مع معالج  Snapdragon 680 SoC  والمزيد

  • ويأتي الهاتف أخيرًا مدعومًا ببطارية 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 18 وات، إضافة إلى أنه يأتي أيضًا مع شاحن بقوة 10 واط.

سعر Redmi 10  

من المقرر أن يتم  بيع هاتف ريدمي 10 بسعر التجزئة في الهند وفق ما يلي:

  • الإصدار 4 جيجابايت + 64 جيجابايت – بسعر 10999 روبية هندية.
  • الأصدار الأعلى 6 جيجابايت + 128 جيجابايت – بسعر 12999 روبية هندية.
سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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