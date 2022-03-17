 إطلاق Redmi 10 الهاتف الاقتصادي في الهند مع معالج  Snapdragon 680 SoC  والمزيد

أطلقت الشركة الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، شركة شاومي هاتفRedmi 10 أخيرًا في الهند كما هو مخطط لها، وهو أحدث هاتف ذكي اقتصادي من الشركة، ويُعدّ خليفة Redmi 9 الذي تم إطلاقه في عام 2020، ولكنه يأتي مع تصميم جديد ومجموعة أفضل من المواصفات.

Redmi 10

مواصفات ومميزات Redmi 10

من حيث التصميم يتميز هاتف ريدمي 10 بهيكل بلاستيكي مثل أي هاتف ذكي آخر اقتصادي، وبتصميم جزيرة كاميرا جديد، الذي يتضمن مستشعر بصمة مثبت في الخلف، ويأتي الجهاز بثلاثة ألوان هي أسود وأزرق و أخضر.

الشاشة: يتميز الجهاز بشاشة قياس 6.71 بوصة (LCD) بدقة بكسل (+FHD ) ، ومعدل تحديث 60 هرتز، وسطوع 400 شمعة في المتر المربع، وتم حماية الشاشة بزجاج Corning Gorilla Glass 3 وبها ثقب قطرة ندى، وحائز على شهادة Widevine L1 للتشغيل عالي الدقة على تطبيقات البث الشهيرة مثل Netflix و Prime Video و Disney + Hotstar.

المعالج : يتم تشغيل الهاتف بواسطة Qualcomm Snapdragon 680 SoC المقترن بذاكرة وصول عشوائي LPDDR4x وتخزين UFS 2.2، ويقوم بتشغيل الجهاز بنظام MIUI 13 استنادًا إلى Android 11 .

في الحديث عن الكاميرات والتصوير الفوتوغرافي والفيديو، يستخدم الهاتف نظام كاميرا مزدوجة في الخلف، يتألف من مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر عمق 2 ميجابكسل، بينما بالنسبة للصور الشخصية ومكالمات الفيديو، هناك كاميرا 5 ميجا بيكسل في الأمام.

يأتي الهاتف الذكي Redmi 10 مع فتحات بطاقة SIM المزدوجة، واتصال 4G ، وواي فاي مزدوج النطاق وبلوتوث 5.0 و GNSS.

تشمل الميزات الأخرى فتحة مخصصة لبطاقةMicroSD ، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم، ومنفذ USB من النوعC .

ويأتي الهاتف أخيرًا مدعومًا ببطارية 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 18 وات، إضافة إلى أنه يأتي أيضًا مع شاحن بقوة 10 واط.

سعر Redmi 10

من المقرر أن يتم بيع هاتف ريدمي 10 بسعر التجزئة في الهند وفق ما يلي: