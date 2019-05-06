فيديو إعلان أورانج رمضان 2019 تامر حسني ونانسي عجرم # فرق- كبير

مع حلول شهر رمضان 2019، تكثر الإعلان وتبدأ منافسة إعلانات رمضان 2019 بين الشركات أورانج وفودافون والإتصالات وي we، وقد بدأت السباق شركة أورانج وطرحت إعلان أورانج رمضان 2019 لتامر حسني ونانسي عجرم، ويحمل الإعلان الكثير من المعاني والإنسانيات الواجب فعلها خلال شهر رمضان وغيره من الأيام، الجدير بالذكر أن الفنان تامر حسنى متألق دائما في جميع الأعمال الفنية التي يؤديها، سواء الأغاني أو الأعمال السينمائية والدراما التلفيزيونية والإعلانات أيضا.

لم يتم إعلان اورانج رمضان 2019 على الشاشات حتى الآن، ولكنه تم طرح إعلان تامر ونانسي عجرم # فرق- كبير عبر حساب اليوتيوب الخاص بشركة أورانج وخلال ساعات سيتم طرحها عبر القنوات الفضائية المختلفة، وقد حقق إعلان أورانج رمضان 2019 لتامر حسني ونانسي عجرم الآف من المشاهدات ، وخلال الأيام القادم سوف تطرح كل من شركات فودافون وإتصالات والمصرية للإتصالات وي

إعلان أورانج رمضان 2019 تامر حسني ونانسي عجرم # فرق – كبير