إعلان تشويقي للكمبيوتر المحمول Lenovo Xiaoxin Pro 16 2022 يكشف عن شاشة مقاس 16 بوصة والمزيد
تمتلك شركة لينوفو مجموعة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة تحت اسم العلامة التجارية Xiaoxin في السوق الصينية، وتفيد التقارير أن الشركة تستعد الآن لإطلاق طرازات 2022 الجديدة من سلسلة أجهزة الكمبيوتر المحمول في الصين، وقبل الإطلاق الرسمي لأجهزة الكمبيوتر المحمولة من سلسلة Lenovo Xiaoxin Pro 16 2022، بدأت الشركة الآن في الكشف عن بعض الميزات الرئيسية للأجهزة القادمة، وذلك من خلال الإعلان التشويقي.
Lenovo Xiaoxin Pro 16
المواصفات
يُظهر الملصق الدعائي الذي تشاركه الشركة أن الكمبيوتر المحمول القادم Lenovo Xiaoxin Pro 16 2022 سيأتي بهذه المواصلفات الأساسية:
- سيأتي بشاشة مقاس 16 بوصة توفر دقة شاشة 2.5K ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز .
- سيحتوي أيضًا على وقت استجابة بتدرج الرمادي يبلغ 5 مللي ثانية وتصحيح ألوان على مستوى الجهاز.
- إذا صدقت التسريبات والتوقعات فسيتم تشغيل الكمبيوتر المحمول بواسطة معالج AMD Ryzen 7 6800H ، إلى جانب معالج الرسوميات NVIDIA RTX 3050 Ti مع إصدار أداء يصل إلى 85 واط.
- وفقًا للاختبارات، في وضع الوحش، يصل اتصال League of Legends بسرعة 2K عالية الوضوح، وشاشة عرض واحدة إلى 145 إطارًا في الثانية (fps) ، أي 35 إطارًا أعلى من الوضع المختلط، وبالمثل ، فإن DOTA 2 في وضع المتفرج بدقة 2K والاتصال المباشر بالشاشة المستقلة تصل إلى 130 إطارًا في الثانية، أي 41 إطارًا أعلى من الوضع المختلط.
- لم تكشف شركة Lenovo بعد عن موعد الإطلاق الرسمي لأجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة Xiaoxin 2022، ولكن نظرًا لأن الشركة تمتلك الميزات وإطلاق الإعلان التشويقي، من المتوقع أن يتم إطلاق الأجهزة رسميًا في السوق الصينية في الأسابيع المقبلة.