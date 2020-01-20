إلتقاط تردد قناة الغد الإخبارية على القمر نايل سات 2020

قناة الغد قناة فضائية إخبارية عربية تبث من القاهرة ولندن، تقوم بتدشين نشرات الأخبار الرئيسية وتعد قناة ذو فعالية في سرعة بث الأخبار العاجلة وإستعراض المصادر الحصرية المتوفرة.

قناة الغد الفضائية

تتداول قناة الغد كل الأخبار المتعلقة بالأحداث في الشرق الأوسط والعالم العربي أجمع. وتعمل على رصد آخر المستجدات والتطورات في كل لحظة. وتحمل شعار “الصورة بكل الأبعاد”. ما يؤكد ضلوعها في طرح القضايا بكل زواياها وإنعكاساتها المحتملة. ما يجعلها تحوز “الثقة” من قبل المشاهدين العرب.

ولا يشمل تقديم نشرات الأخبار فقط، لكن التقارير الإخبارية المصورة أيضاً، هذا ويتوزع مراسلي القناة في معظم الدول العربية مثل العراق ومصر وسوريا،

وتضم النشرات الإخبارية مجال الرياضة والإقتصاد والمنوعات كالصحة وغيرها. ومن بين برامجها كالآتي: زووم، نوافذ. وتبث برامج إذاعية في شتى المجالات بما فيها الإجتماعية والسياسية التي يظهر خلالها الضيوف القادرين على التحليل الواقعي ، والى جانب ذلك تبث قناة الغد الوثائقيات والتحقيقات المصورة الأخرى. وتعد الغد تي في – في طليعة القنوات الاخبارية العربية وحملت سابقاً إسم الغد العربي وتقوم بالبث في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.

وكما ذكرنا، فإن الحيثيات الخاصة بالقناة AlGhadTV تركز على تغطية ظروف المجتمع “بشكل كبير” وتغطية كافة النواحي الثقافية والإجتماعية. ورصد الأحداث الجارية من خلال التغطيات الأخبارية “المعمقة” المسنودة ببرامج هادفة تثير إهتمام الجمهور العربي، كما أن القناة غير منحازة الأمر الذي جعلها وسيلة إعلامية فضائية مقبولة ومرجعاً لتلقي المصادر الوفيرة ومعرفة ما يدور في أنحاء العالم.

تردد قناة الغد 2020

القمر التردد الإستقطاب ترميز نايل سات 01143 رأسي 27500

ويظهر في الشريط الأخباري لقناة الغد AlGhad TV آخر الأخبار العاجلة في الأسفل، وهي من القنوات المتمرسة في المجال الإعلامي والصحافي والقادرة الى الوصول للجمهور العام من خلال عدة وسائط رقمية مثل الفيسبوك و” تويتر، بالطبع هذا يسمح بتدفق الأخبار العاجلة ولتقيها أينما كنت.