إلتقط تردد قناة إم بي سي مصر و” mbc masr 2 على الأقمار نايل سات وعرب سات

تردد قناة ام بي سي mbc مصر، هي قناة تابعة لمجموعة mbc المملوكة لمركز إذاعة الشرق الأوسط، وتعد قناة تفضيلية عند شرائح واسعة في المجتمع المصري، فالقناة موجهة لإستهداف كافة الأمور الحياتية. وهي بالأساس قناة ترفيه ويشمل بثها عرض الأعمال الدرامية والسينمائية والبرامج الإجتماعية وبرامج إكتشاف المواهب. وتسعى لتكون قريبة من الجمهور عبر برامج التوك شو التي تعكس الواقع المجتمعي من خلال نقاشات هادفة.

وتعد القناة الأم mbc 1 هي الأكثر تفضيلاً في مصر مع إنتشار أوسع في الشرق الوسط، وجاءت إم بي سي مصر لتكون نافذة للمتعة إلى عموم أبناء جمهورية مصر العربية لتستكمل إنتاج البرامج الإبداعية و بث سلسلة الدراما وبرامج الترفيه، منذ إنطلاق mbc masr في عام 2012 أقتحمت منازل المصريين وباتت القناة الأولى في مشاهدة أحدث المسلسلات المصرية التي يتوق لمشاهدتها جميع الشعوب العربية. وسنضيف ترددات mbc masr 2 , mbc masr على الأقمار نايلسات وعربسات. وما عليك سوى ضبط معدل التردد في إعدادات الرسيفر مع التأكد أنك قد قمت بإدخال جميع الرموز بشكل صحيح حتى تستقبل قناة ام بي سي مصر الأشهر على الإطلاق.

مواعيد عرض أهم المسلسلات المصرية على mbc مصر

زي الشمس: وتدور قصته حول محامية مصدومة بقتل شقيقتها من قبل شخص مجهول، وتواجه كل أنواع الصعاب في البحث عن القاتل لكنها تواصل مهمة كشفه ومواجهته بجريمته. يتم عرضه يومياً خلال شهر رمضان 2019 في الساعة 11 مساءً.

قابيل: هو جزء من التشويق حيث تجري عملية قتل غامضة لفتاة، وواحد من المحققين هو المسؤول عن كشف ملابسات الجريمة وتحديد القاتل، وبالتأكيد سيصل الى هويته في الحلقة الأخيرة، ويبث يومياً على شاشة ام بي سي في الساعة العاشرة PM.

ولد الغلابة: يواجه صعوبات الحياة لا سيما حاجته للمال لكن تأتيه فكرة بدون سابق إنذار والتي تكسبه ثرورة طائلة، الشيئ الذي سيغير مسار حياته ووضعه الأسري. يعرض بشكل يومي في رمضان في الساعة الــ9 PM

mbc masr 2 frequency nilesat & arabsat

تردد قناة mbc مصر على القمر نايل سات و”عرب سات 2019