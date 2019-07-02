إلتقط تردد قناة إم بي سي مصر mbc masr 2..الحصري على القمر النايل سات

قناة إم بي سي مصر mbc masr 2 تم إطلاقها بعد النجاح الكبير لقناة ام بي سي مصر في 2012، وهي واحدة من باقات mbc group، وتنخرط هذه الفضائية في بث برامج التوك شوك والمسلسلات المصرية الناجحة. تعد القناة وجهة رئيسية للمصريين كقناة ترفيه بالدرجة الأولى. القناة غير مشفرة تعرض محتواها على مدار 24 ساعة وتبث إرسالها عبر القمر النايل سات.

mbc masr 2

وتعتبر فضائية إم بي سي مصر 2، خيار مثالي للأسر لمتابعة المسلسلات العربية ، وبرامج الترفيه المتنوعة، كما تبث برامج رئيسية مثل صباحك مصري، من القلب للقلب. وتعرض إلى جانب الدراما المصرية، المسلسلات الهندية وغيرها، وتهتم قناة mbc مصر الثانية بقضايا مصر والمجتمع مع فاعلية أكبر في التأثير من خلال تواجد أشهر المذيعين المتميزين في أستديوهات القناة. يذكر ان القناة أنطلقت كقناة بديلة لقناة mbc مصر في 2014 وأعتمدت إنتاج برامجها الخاصة.

جدول مواعيد عرض مسلسلات mbc مصر 2

فوق مستوى الشبهات يتم عرضه من السبت إلى الخميس في الساعة 08:00 مساءا بالتوقيت المحلي.

مسلسل (نيللي وشريهان) يتم العرض يومياً 11:00 مساء، لتكونوا مع بطولة دنيا سمير غانم، إيمي سمير غانم، بيومي فؤاد.

مسلسل الوشم، هذا يعرض من الأحد إلى الخميس على إم بي سي مصر، في 06:00 مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية.

ومن الحب ما قتل ( مسلسل هندي) يعرض من الأحد إلى الخميس في الساعة 07:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مسلسل (دكتور أمراض نسا) من السبت إلى الخميس في الساعة 09:00 مساءً PM، من بطولة مصطفى شعبان وصابر وحورية فرغلي.

مسلسل الدالي يتم بثه من الأحد الى الخميس في الساعة 5 مساءا على فضائية mbc masr 2 بتوقيت مصر.

مسلسل فرق توقيت، من بطولة تامر حسني ونيكل سابا وظافر العابدين، عرض المسلسل محدد عرضه في 10 مساءا.

تردد قناة ام بي سي مصر 2 على نايل سات الجديد