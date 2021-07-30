“إلتقط” تردد قناة بي ان سبورت extra 1،2.. مجاناً على نايل سات

تتواصل عمليات ضبط تردد قنوات بي ان سبورت المختلفة بعد تحويل بعضها لقنوات مفتوحة، وفي الفترة الأخيرة قامت القناة بجعل قناة بي ان سبورت extra تعمل بشكل مفتوح، مما جعلها تبدأ في بث الألعاب الأولومبية الصيفية 2021 بدون تشفير وذلك مجاناً والتي يم بثها على يوتلسات المجاور لنايل سات. ويتم تخصيص جودة للبث فائقة الدقة التي تدعمها اجهزة اتش دي.

قناة bein sport extra 1،2

تعمل القناة بإحترافية وبدلاً من الحصر على لعبة واحد فقط تواصل بي ان سبورت extra التنوع في العرض الرياضي لبطولات مختلفة ومنافسات دولية مثل العاب السلة والطائرة وكرة القدم، وكمثل باقات قنوات الشبكة التي تنتمي إليها ينطلق بثها على مدار 24 ساعة.

من خلال إدخال التردد التالي يمكن تنزيل القناة بأقوى إشارة.

من خلال التردد الآتي يمكن مشاهدة القناة بأعلى جودة.

التردد هو 12604

إسم القناة: Bein Sport extra 1، 2

معدل الترميز 27500، معدل الخطا 2/3

استقطاب V

الجودة Full HD

ويجدر اللفت الى ان تردد هذه القناة الرياضية يمكن ضبطه عن طريق البحث اليدوي ولمعرفة ذلك راجع الرابط من هنا.