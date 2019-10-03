إلتقط” تردد قناة فلسطين مباشر على الأقمار المتاحة

كقناة تلفزيونية للبث المباشر تقوم – قناة فلسطين مباشر – بنقل الصورة الحية لمختلف الفعاليات والندوات والمحافل الرسمية، وبذلك تبقي الأشخاص على إتصال بكل ما يهمه من أحداث محلية وخارجية، وهي كذلك قناة إخبارية متابعة لكافة المستجدات على الساحة الفلسطينية والعربية. ولا تنفك أهمية قناة فلسطين مباشر لدى العنصر الداخلي بل حتى في محيطها الإقليمي للوقوف على آخر التطورات من خلال النشرات الأخبارية الشاملة والبرامج الإعلامية، والسياسية الأخرى.







قناة فلسطين مباشر

وتقوم قناة فلسطين أيضاً بنقل الأمسيات الغنائية التي تعزز شعور الإنتماء لفلسطين وهويتها العربية. وتنقل المؤتمرات المحلية، كل ذلك من خلال البث المباشر، هذا ما جعل تردد قناة فلسطين مباشر تردداً مهماً يتم رصده على الأنترت في أمر بات شائعاً.







وفي هذا المقال الخاص، نخصص مساحة لإدراج تردد قناة فلسطين مباشر عبر الأقمار عرب سات، نايل سات. ويعد شائعاً البحث عن الترددات الخاصة بالقناة على الشبكة العنكبوتية. وبعد ضبط الترددات في جهازالرسيفر، سيكون بالمقدور إستقبال البث الإرسالي وتتبع جميع محتوى القناة التلفزيونية، ومتابعة كل جديد على مدار 24/24 إذ ان القناة مستمرة في البث يومياً بلا توقف أو إنقطاع.

ويتم بث قناة فلسطين مباشر من خلال القمر عرب سات، مع إتاحة التردد 11958،بالإستقطاب الأفقي، ومعدل ترميز 27500

معدل الترميز التردد FEC 27500 11958 H 5/6

تردد قناة فلسطين مباسر على القمر نايل سات







معدل الترميز التردد FEC 27500 12646 H 5/6

كما نضيف تردد آخر لقناة palestin live على القمر نايل سات، 11430عمودياً، مع معامل ترميز 27500 بجودة Sd.