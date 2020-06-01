إلتقط رموز تردد قناة تلفزيون سوريا Syria tv على مختلف الأقمار “يونيو” 2020

تردد قناة تلفزيون سوريا هي قناة إخبارية تبث من أسطنبول، تركيا، تهتم بتداول آخر الأخبار من داخل سوريا والشؤؤن المحلية والدولية. وقد نشأت القناة في 2018 لمديرها مالك داغستاني وتقوم على قيم دعم الثورة السورية، ورفض الديكتاتورية بكل أشكالها، وتدير برامج سياسية حوارية لتقديم تحليلات دقيقة حول الأحداث المستجدة.

قناة تلفزيون سوريا

تبث قناة تلفزيون سوريا على القمر نايل سات، مع تشغيل بث تلفزي يدوم على مدار 24 ساعة بلا توقف، لإستيفاء تداول جميع الأخبار وتداول القضايا التي تلامس إهتمام الراي العام، ويمكن العثور على شبكة تلفزيون سوريا على القمر الصناعي نايل سات عند التردد 10971، ومعدل تصحيح الخطأ، ومعدل الترميز 27500. حيث أكتسبت أهمية بالغة وباتت منبراً إعلامياً رئيسياً لكثير من السوريين.

تسلط القناة الضوء على الأحداث المتسارعة وتؤسس لحزمة برامجية يمكن من خلالها مناقشة كل التطورات بما يبرز رؤية سياسية واضحة من خلال الإعتماد على التحليلات التي يقدمها المحللين السياييين والصحفيين والخبراء في ظهور على الهواء مباشرة.

تردد قناة تلفزيون سوريا على جميع الأقمار

القمر التردد، القطبية معدل الترميز FEC نايل سات HD 11258 “h” 27500 5/6 سهيل سات 11310 “v’ 30000 2/3 هوت بيرد 12520 “v” 27500 5/6

عبر التردد الجديد لتلفزيون سوريا الموضح بالجدول أعلاه، تستطيع إلتقاط إرسال قناة التلفزيون السوري بشكل فوري، عبر قيامك بإضافة قيم التردد في جهاز الرسفير الخاص بك، وظهور القناة تحت إسم SYRIA TV في قائمة القنوات. ثم التمكن من متابعة كافة الأخبار العاجلة وخريطة برامج منوعة سياسية وثقافية وإجتماعية تلقي الضوء على الأوضاع الجارية وتقديم تحليلات معمقة.