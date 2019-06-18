إليكم تردد اون سبورت الرياضية On Sport TV 2019

نتابع معكم أعزاءنا القراء أخر أحداث الرياضة المصرية من خلال قناة أون سبورت الرياضية،التي تذخر بعدد كبير من البرامج الرياضية يقدمها نجوم الرياضة في مصر والعالم العربي، وهو ما جعلها محط أنظار الكثير إذ يسعون للبحث عن ترددها، وخصوصاً مع اقتراب نهائيات كأس الأمم الإفريقية، والتي ستنطلق يوم الجمعة الموافق 21 من يونيو.

برامج قناة أون سبورت On sport TV :

الجدير بالذكر ان قناة أون سبورت تهتم بنقل كل المباريات الودية التي يخوضها المنتخب خلال تلك الفترة، وذلك في إطار تجهيزاته للمباراة الافتتاحية للبطولة، بالإضافة لما سبق تهتم القناة بنقل كل ما حداث الدوري المصري لحظة بلحظة، فضلاً عن التغطية الشاملة لكل القضايا الرياضية على صفيح ساخن.

بالإضافة لما سبق، تقدم تغطية مكثفة لكل مباريات كرة القدم من خلال استوديو تحليلي يقدمه باقة من ألمع نجوم الرياضة كما تقدم أيضاً لقاءات مباشرة مع اللاعبين، وإليكم نبذه عن أهم البرامج التي تقدمها القناة :

• برنامج ملاعب أون سبورت، والذي يقدمه مجموعة من الإعلاميين المرموقين من أبرزهم كريم خطاب وبلال رزق وأمل صالح وغيرهمً ويذاع في تمام الساعة الثالثة عصراً طوال الأسبوع.

• من البرامج التي حظيت بشعبية عارمة، برنامج “يا هلا” ويقدمه الإعلامي اللامع مهيب عبد الهادي في تمام الساعة الرابعة.

• بالإضافة لما سبق، هناك برنامج يسمى “العين الثالثة” ويذاع كل يوم جمعة في تمام الساعة 3 عصراً.

تردد قناة أون سبورت 2019 :

نقدم لكم أعزاءنا القراء تردد قناة أون سبورت لتتمكنوا من متابعتها أينما كنتم، وهي كالآتي :