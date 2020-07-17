إليك أجمل أسماء أولاد عربية أصيلة ومعانيها حديثة وقديمة

تطبع الأسماء صفات قد تختلف من شخص لآخر لحاملها، فالتأثير المباشر يبدأ مبكراً في رسم شخصية الطفل بناء على الإسم المختار له من قبل الآباء. تمنح الأسماء الإيجابية، والتألق، والأمل، هذا بالنسبة للأسماء ذات المعنى الأكثر تسامياً، أما في حال كان الإسم لا يحمل قيمة في جوهره وأن يكون معناه يرتبط بالنقصان والأشياء غير المحببة فسيكون الشعور وخيماً مما قد يولد الخجل أمام الناس والشعور بالنبذ في داخل نفسه، بعكس الإسم الذي يجلب الفخر الذي يجعل الشخص يبرز أفضل مافيه.

في هذا المحتوى يمكن للزائر أن يجد أفضل اسماء للأولاد العربية الأصيلة الحديثة والقديمة والإسلامية التي وردت في القرآن الكريم.

أسماء أولاد عربية أصيلة

نضال: الكفاح

منيب: الذي يرجع إلى طاعة ربه، والقائم، مقام النائب.

لؤي: إسم علم عربي قديم من اللأْي بمعنى الإبطاء، والتحرز، واللبث.

مصطفى: المنتقى، المختار.

لطفي: منسوب إلى اللطف ومتصف به.

شاكر: الحامد

صهيب: تصغير أصهب وهو من يميل شعره الى الحمرة أو الشقرة.

فراس: مشتق من فرس أي أصطاد لذلك يرمز أيضاً إلى الأسد.

زياد: هو من الفعل زاد أي ينمي ويكثر.

بهجت: البشوش ذو السرور والنضارة.

سلطان: المتحكم، القدرة، الملك.

هشام: الهشم وهو الكسر، والرجل الهرم، والرجل النبيل.

أحمد: مشتق من الحمد وهو الأكثر حمداً

عامر: طويل الأمد، المكان المأهول، الوافر

منير: المضيئ

هاني: المتنعم برغد العيش وصفوه

وليد: الحديث الولادة، الصبي

نزار: وهو من النزر أي القليل، والنذرة.

يوسف: اسم علم مذكر عبري معناه الله يمنح ويضاعف، يزيد.

أسم أولاد بحرف الألف

أيمن: المبارك، كثير البركة. إلياس: إسم مذكر علم يوناني معناه الله الأعلى، قال الله تعالى: ﴿وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الأنعام:85] أمجد: الأفضل من غيره في المجد والرفعة. أكرم، الأكثر كرماً وبذلاً في العطاء أسامة: الأسد

أسماء أولاد بحرف الزاء

زاهر: المتلألئ زكريا: ذكره الله أو “مذكور الله” زهير، تصغير أزهر بمعنى المشرق بحسنه زكي، الطيب، الصالح، المتطهر زهران: مثنى زهر ويعني المضيئ، مشرق الوجه

أسماء أولاد بحرف العين

عادل: من يحكم بالعدل، المنصف

من يحكم بالعدل، المنصف علاء: الشرف والمجد والرفعة

الشرف والمجد والرفعة عقيل: الربط، التثبُّت، ذو العقل،الفهيم

الربط، التثبُّت، ذو العقل،الفهيم عمار ، يأتي تعبير عن المبالغة المستمد من إسم فعل عامر: كثير البناء، الثابت على صفاته

، يأتي تعبير عن المبالغة المستمد من إسم فعل عامر: كثير البناء، الثابت على صفاته عاطف: الحاني على الشيئ

أسماء أولاد بحرف الياء