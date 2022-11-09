“إنستجرام” يُطلق ميزة جديدة لجدولة المنشورات، ومارك زوكربيرج، يوجِّه رسالة للعاملين في “ميتا”

أطلقت منصة “إنستجرام” التابعة لشركة “ميتا”، التي تملك أيضاً منصات واتساب وفيسبوك، ميزة جديدة، تتيح للمُستخدم جدولة المنشورات للنشر في وقتٍ لاحق يصل إلى 75 يوماً.

ميزة جدولة المنشورات في إنستجرام

هذا وقد أوضحت التقارير المنشورة حول الميزة الجديدة أنَّها باتت متاحة في منصة “إنستجرام” لأصحاب الحسابات الاحترافية، حيث بات بمقدورهم جدولة المنشورات دون الحاجة إلى استخدام أيٍ من الأدوات الإضافية التي تقدِّم تلك الميزات مثل “Meta Creator Studio، فيما تشير التوقُّعات إلى إمكانية وصول الميزة الجديدة إلى الحسابات العادية في إنستجرام في وقتٍ لاحق.

ميتا تقوم بتسريح 13% من عدد العاملين في الشركة

في سياقٍ آخر أعلنت مجموعة “ميتا” المالكة للمنصات الثلاث اليوم الأربعاء عن تسريح 11 ألفاً من الموظفين بما يعادل 13% من عدد العاملين في الشركة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” مارك زوكربيرج، في رسالة للموظفين، أنَّ إدارة المجموعة قد اتخذت هذا “القرار الصعب” بتسريح 13% من العاملين فيها، ضمن مجموعة من القرارات الأخرى التي تهدف إلى زيادة كفاءة الشركة، مشيراً إلى قرار آخر يقضي بتجميد التوظيف حتى الربع الأول من العام القادم 2023م.

خسائر ميتا تتواصل مع فقدان 70% من قيمة الأسهم