إيقاف إشعارات واتساب بأمان ودون خطورة على حسابك

الكثير منا لا يستطيع الاستغناء عن واتساب لأننا أصبحنا نتواصل مع الجميع من خلاله سواء الأصدقاء أو الأهل أو الأقارب أو حتى العمل، فهناك الكثير من المهام التي نقوم بها من خلاله عبر التواصل مع زملائنا والمشاركة في أداء تلك المهام وتبادل المستندات والوثائق المهمة، وكل ما سبق يجعل من التطبيق في كثير من الأحيان مزعج مع استقبال جوالنا العديد من الإشعارات والتي تجعلنا وبدون أن نشعر أننا نمد أيدينا إليه لرؤية ذلك الإشعار حتى لو أننا لن نتفاعل معه الآن.

خطورة إيقاف إشعارات واتساب

نعم نحن في حاجة إلى طريقة نتمكن منها إيقاف تلك الإشعارات والتنبيهات ولكن دون الاضرار بحسابنا على التطبيق، وقد يتساءل البعض هل يُمكن أن يُحدث ذلك ضرر لحسابنا مثل أن نتعرض للإيقاف والجواب هنا نعم، فالبعض يلجأ لتطبيقات الطرف الثالث التي لها ميزة تنظيم تلك الإشعارات لتطبيقات معينة وعلى رأسها بالطبع whatsapp وكثيرًا ما تُحذر التطبيقات الرسمية تلك من استخدام تطبيقات الطرف الثالث، وتؤكد أنها تتسبب في إيقاف حساباتنا عليها لذلك فيجب علينا اللجوء إلى طرق أخرى أكثر أمان.

على سبيل المثال هناك تطبيق Google Digital Wellbeing وهو يُستخدم للتحكم وتنظيم إشعارات واتساب ولكن البعض كما سبق وذكرنا يعتبرها طريقة غير آمنة، ليس فقط لأنها تُعرض حسابه للإيقاف ولكنها تتسبب في فقد تواصله من التطبيق وبالتالي خسارة العديد من التحديثات التي تستلزم اتصاله المُستمر بالتطبيق، وهذا ليس فقط لواتس اب ولكن لجميع التطبيقات الأخرى.

إيقاف إشعارات واتساب بطريقة آمنة

الخطوة الأولى هي تعطيل تنبيهات الإشعارات الخاصة بـ WhatsApp، لهذا فأنت تحتاج إلى فتح WhatsApp> الإعدادات> الإشعارات> وتحديد “لا شيء” في قائمة نغمة الإشعارات للرسائل، علاوة على ذلك يجب إيقاف تشغيل الاهتزاز واختيار “بلا” وأيضًا إيقاف تشغيل “استخدام الإشعارات ذات الأولوية العالية”، يمكن القيام بالشيء نفسه بالنسبة لإعدادات الجروبات المُشترك فيها والتي يمكنك القيام بها من أسفل قسم الرسائل مباشرة.

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هناك طريقة أخرى يُمكنك بها إيقاف إشعارات واتساب من خلال نظام أندرويد نفسه وهي كالتالي: إذهب إلى الإعدادات> التطبيقات والإشعارات> التطبيقات> حدد WhatsApp> الإشعارات> إيقاف تشغيل “جميع إشعارات WhatsApp” على جهاز Android الخاص بك.

أما الطريقة الثالثة والأخرة لوقف إشعارات واتساب بطريقة آمنة فهي كالتالي: إذهب إلى الإعدادات> التطبيقات والإشعارات> التطبيقات> حدد WhatsApp، وضمن الأذونات قم بإلغاء جميع الأذونات التي تسمح لتطبيق WhatsApp بالوصول إلى الكاميرا والميكروفون والملفات الموجودة على هاتفك الذكي، أيضًا انقر فوق بيانات الجوال وقم بتعطيل استخدام بيانات الجوال في الخلفية، ثم عد مرة أخرى للشاشة السابقة واختر إيقاف التطبيق ولن تتلقى إشعارات منه وبرغم ذلك يُمكنك الدخول إليه ورؤية الرسائل المُرسلة لك.