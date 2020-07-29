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اجمل صور متحركة لعيد الأضحى 2020 – اجدد بطاقات تهنئة بفرحة العيد

بواسطة نانسي نبيل
صور متحركة لعيد الاضحى صور متحركة تهنئة عيد الأضحى

اجمل صور متحركة لعيد الأضحى 2020 ، فيه يتبادل الناس رسائل ومسجات تهنئة بالعيد في كل البلدان، تعبر عن الفرحة والبهجة خاصة بعدما عاش العالم حالة من القلق بسبب جائحة وباء كورونا والتي أصبحت ضئيلة جداً بفضل الله سبحانه وتعالى نحمده ونشكر أفضاله، وها تعود الحياة من جديد وها يهل علينا عيد الأضحى أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، تأتي أيام العيد بكل الفرحة والبهجة بما فيها من استقبال التهاني والمعايدات وارسال الصور  والرسائل بين البعض والآخر.

فيها تكون إجازة من أجل الاستمتاع بالعيد ومعظم الناس تنتظر هذه الأيام لكي تخرج إلى المتنزهات والحدائق أو الذهاب إلى المصايف..وغيرها، لهذا يتابع جميع الناس الأرصاد وحالة الطقس للإطمئنان أثناء الخروج وذلك من خلال الأرصاد التي كشفت عن الأجواء خلال أيام عيد الأضحى المبارك في مصر والسعودية، بأن ترتفع درجات الحرارة خاصة في أول أيام العيد، حيث أعلنت الجهات الحكومية أيام إجازة عيد الأضحى في مصر  والمملكة العربية السعودية من بداية الخميس الموافق 30 يوليو وحتى يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس 2020م.

1 تهنئة عيد الأضحى 2020
2 أجمل صور متحركة لعيد الأضحى المبارك
3 مجموعة من صور عيد الاضحى جديدة

 تهنئة عيد الأضحى 2020

استقبل عيد الاضحى المبارك وأرسل اجمل واجدد رسائل ومسجات تهنئة بالعيد للأهل والأصحاب وكل الأحباب من العبارات المعبرة عن المحبة والتمني بكل الخير  والسلامة في صورة رسائل جديدة على الهاتف الجوال أو عبر تطبيقات الواتساب والماسنجر تفرح من يقرأها، فيعد تبادل الرسائل بين البعض من الأمور المشوقة خاصة في المناسبات والأعياد فينتظر كل شخص تلقي كلمات جميلة ورقيقة للتهنئة.

حيث تختلف احتفالات عيد الأضحى 2020 / 1441 عن كل الأعوام السابقة في كل العالم، وذلك نظراً لما عاناه الناس من انتشار فيروس كورونا فأصبح كل شيء يعمل بحساب وفق الخطط الاحترازية المحددة في كل دولة، وها ينتظر الشعب الخروج والتنزه بعد طوال شهور حجر في المنازل، ترقب الجميع أن تنتهي جائحة هذا الوباء لكي تعود الحياة لطبيعتها، وها بدأت بالفعل ولكن لنكن حذرين على أنفسنا وقت الخروج وتنفيذ التباعد والحفاظ على المسافات والتواجد في أماكن مفتوحة وجيدة التهوية مع الإبتعاد عن الأماكن المغلقة.

أجمل صور متحركة لعيد الأضحى المبارك

نقدم لكم مجموعة كبيرة من أجمل صور متحركة لعيد الأضحى 2020 وكروت جديدة للتهنئة تصلح للمعايدة أو خلفيات للفيس بوك والهاتف الجوال عبر تطبيقات الواتساب والماسنجر أو على جهازك الحاسوب، وايضاً تابع تشكيلة من أجمل وأرق صور جديدة للعيد التي يمكنك من خلال تحميلها وإرسالها لمن تحب ويمكنك كتابة اسم أي شخص تحبه وتود إرسال التهنئة له، فتعد أنك ترسل لشخص صورة مكتوب عليها اسمه من الأمور الجميلة المعبرة جداً عن صدق المشاعر حتى دون التعبير بالكلام، ويعد العيد فرصة لجمع الشمل وصلة الرحم فكل الأهل والأحباب يتجمعون في مناسبة الأعياد..كل عام وأنتم بخير..إليكم الصور

مجموعة من صور عيد الاضحى جديدة

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وبهذا نكون قد قدمنا لحضراتكم مجموعة كبيرة من اجمل الصور لتبادل المعايدات والتهنئة بعيد الأضحى 2020.. نتمنى أن تنال إعجابكم..كل عام وأنتم بخير  وصحة وسلام ..عيد سعيد.

نانسي نبيل

كاتبة مصرية في شتى المجالات مٌلمة بالإخبار العامة، أعمل محررة إلكترونية في عدد من المواقع الإخبارية

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2 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    جميل

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  2. ام لواي يقول

    لاشي

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