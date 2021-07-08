احذفها فوراً تسرق الباسورد.. جوجل تحذر من 9 تطبيقات شهيرة وتطالب بحذفها حالاً

بواسطة إسلام عوض
جوجل تحذر من 9 تطبيقات شهيرة وتطالب بحذفها حالاً

حذرت شركة جوجل من عدة تطبيقات شهيرة، بعضها قام بتنزيلها ما يقرب من ستة ملايين شخص، وتوصل الخبراء أن هذه التطبيقات والمذكورة أسفل الخبر تسرق كلمات المرور الخاصة بالمستخدم، وخاصة التطبيقات التي تطلب التسجيل بواسطة الفيس بوك.

جوجل تحذر من 9 تطبيقات شهيرة وتطالب بحذفها حالاً

كما اتخذت هذه التطبيقات العديد من الإغراءات لجذب المزيد من المستخدمين الضحايا لسرقة كلمات المرور الخاصة بهم، ومن هذه الإغراءات تعطيل كل الإعلانات بداخلها، وكذلك عملت على إتاحة الوصول لجميع وظائف التطبيقات، ولكن بشرط التسجيل بواسطة الفيس بوك لسرقة الباسورد.

كما تعمل التطبيقات الخبيثة والتي حذفتها جوجل بالفعل من متجرها غوغل بلاي، على سرق كلمات المرور عقب إضافة إذن لتسجيل الدخول، وبعد إعطاء المستخدم الإذن للدخول بواسطة الفيس بوك تبدأ البرمجيات بنقل كلمات المرور والمعلومات المسروقة للهاكرز.

وجاءت التطبيقات التسعة التي حذرت منها غوغل وحذفتها بالفعل من متجرها كما يلي.

  • PIP Photo.
  • Processing Photo.
  • Rubbish Cleaner.
  • Horoscope Daily.
  • تطبيق Inwell Fitness.
  • App Lock Keep.
  • Lockit Master.
  • Horoscope Pi.
  • App Lock Manager.

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احذفها فوراً تسرق الباسورد
إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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