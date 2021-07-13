احذفها فوراً.. جوجل تحظر 25 تطبيق جديد وتحذفها من متجرها

منذ أيام قليلة قامت شركة جوجل بحذف 9 تطبيقات من متجر بلاي، وذلك بعد اكتشاف قيام هذه التطبيقات التسعة بسرقة كلمات المرور الخاصة بالفيس بوك للمستخدمين.
جوجل تحظر 25 تطبيق جديد وتحذفها من متجرها
واليوم أعلنت google أنها حظرت 25 تطبيق جديد وحذفتها من متجرها، وتبين أن هذه الدفعة الأخيرة من التطبيقات المحذوفة استهدفت هؤلاء الذين يستخدمون تلك التطبيقات لكسب المال من خلال عمليات التعدين للعملات المشفرة، والرغبة في تحقيق أرباح سريعة من وراء ذلك.
لذلك نصحت جوجل بحذف هذه التطبيقات فوراً لعدم تكلف المستخدمين أثمان باهظة في أجهزتهم، لإعتماد مثل هذه الأعمال على قوة معالجة أجهزة الكمبيوتر في معاملات العملات المشفرة، كما أن هذه التطبيقات تزعم أنها تقدم خدمات التعدين للمستخدمين مقابل أرباح شهرية.
وبالرغم من حذف 25 تطبيق من سوق بلاي الرسمي لجوجل إلا أنه ما زال هناك أكثر من 100 تطبيق آخر متاحاً عن طريق متاجر غير رسمية تسمح بتحميل مثل هذه التطبيقات.
التطبيقات التي حظرتها جوجل
وجاءت التطبيقات التي حذفتها غوغل وفق ما يلي:
- Top Coins
- Mr Bitcoin
- Star BTC
- Bitcoin Burn
- Moon BAT .
- Bito Holic
- Bito Hash.
- BitHash.
- Multi Coins
- BitcoinCash Miner Airdrop
- Bright Miner
- Pink BTC
- XMR Miner
- COIN Master
- ETHMINER PRO
- crypto cloud mining pro
- Btc Miner pro
- Bito Miner
- Mining Machine
- BTC CLOUD
- BTC Cash
- Black Crypto
- Cloud Mining Crypto Pro-Miner.
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