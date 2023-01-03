احذفه فوراً الآن.. تطبيق أندرويد خطير يجب حذفه في حالاً لأنه يضيف نفسه كمسؤول عن الهاتف ويسرق معلوماتك المصرفية

قام العديد من الخبراء المختصين بأمن المعلومات بالتحذير من تطبيق شائع على أنظمة التشغيل أندرويد، وحثوا جميع المستخدمين بضرورة حذفه في الحال، وإن استدعى الأمر إلى إعادة ضبط الهاتف بالكامل فعلى المستخدم أن يفعل ذلك، وذلك نظراً لخطورة هذا التطبيق.

تطبيق Todo: Day Manager

وحول التطبيق الذي حذر منه الخبراء فهو تطبيق Todo: Day Manager، والذي يعمل على مساعدة أصحاب الهواتف الذكية على إدارة المهام اليومية الخاصة بهم، ويقوم بتذكيرهم ببعض المواعيد، ووفق هؤلاء الخبراء فإن التطبيق المذكور يستولي على المعلومات المصرفية الموجودة على الهاتف، ويصل إلى رسائل sms الخاصة بالمستخدم.

وأشار الخبراء إلى أن تطبيق Todo: Day Manager يقوم باعتراض رموز التحقق التي تتكون من خطوتين، وبمجرد تثبيت التطبيق فإن يطلب الوصول إلى بعض بيانات هاتفك، وفي حالة الموافقة على وصوله للبيانات فإن يصعب حذفه، وذلك نظراً لأنه يقوم بإضافة نفسه كمسؤول عن الهاتف، ويرفض تعطيله بأي شكل من الأشكال.

وفي حال منح التطبيق الوصول لبعض المعلومات الهامة، فيجب إعادة ضبط المصنع للتخلص من هذا التطبيق، ولأن هذه هي الطريقه الوحيدة لحذفه.