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“اربح 200.000 دولار” من مسابقة الحلم 2019 – طريقة الاشتراك في كل السحوبات

كتب محمود الهواريفي آخر تحديث
“اربح 200.000 دولار” من مسابقة الحلم 2019 – طريقة الاشتراك في كل السحوبات
رقم مسابقة الحلم

السحب القادم من مسابقة الحلم 2019 مبلغ 200000 دولار، كما أعلنت الصفحة الرسمية للمسابقة، وحققت المسابقة شهرة كبيرة في الفترات الأخيرة، وخاصة في الوطن العربي، حيث أصبح الفوز بالحلم هو حلم للكثير، وعلى ذلك فانه يمكنك حجز مكانك في سحوبات مسابقة الحلم وذلك لضمان حصولك على فرصة بالفوز ولو بسيطة من الذين يرغبون  في الاشتراك بالمسابقات، كما أن مبلغ الفوز مائتي ألف دولار وقد تم تخصيص المبلغ لرابح واحد في المسابقة، وبالتالي سوف نوضح طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم للحصول على فرصة للفوز بالمبلغ كما توضح المسابقة.

طريقة الاشتراك في كل سحوبات مسابقة الحلم

اعلنت مسابقة الحلم التابعة لقناة MBC على صفحتها الرسمية أنه يمكن الاشتراك في كل سحوبات الحلم وذلك بمنح مبلغ 200000 دولار لمتسابق واحد فقط، وبالتالي يمكنكم الإشتراك في الحلم بإرسال رسالة قصيرة “SMS” تحتوي على كلمة “انضم” أو كلمة “Join” ثم إرسال الرسالة على الرقم المخصص لبلدك.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم

هناك أقسام مخصصة للاشتراك في المسابقة لكل دولة وهذا ما نوضحه تفصيلاً:

الدولةالشركةرقم مسابقة الحلم
الإماراتاتصالات5544
Du2442
السعوديةزين705505
الكويتزين4343
Viva4343
البحرينViva98776
زين94410
مصراورانج5030
فودافون6699
الأردنزين97960
Umniah98089

ويمكنكم من خلال الصورة التالية معرفة الرقم المرادف لبلدك.

مسابقة الحلم 2019
رقم مسابقة الحلم

ويمكنكم متابعة المسابقة للتعرف على جديد عروض الحلم وآلية اختيار السحب على المبالغ المالية وصولاً إلى الحلم.

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عن الكاتب

محمود الهواري

كاتب بموقع كلمة وموقع نجوم مصرية وحاصل على بكالوريوس التجارة ومهتم بالتدوين التقني

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