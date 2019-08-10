السحب القادم من مسابقة الحلم 2019 مبلغ 200000 دولار، كما أعلنت الصفحة الرسمية للمسابقة، وحققت المسابقة شهرة كبيرة في الفترات الأخيرة، وخاصة في الوطن العربي، حيث أصبح الفوز بالحلم هو حلم للكثير، وعلى ذلك فانه يمكنك حجز مكانك في سحوبات مسابقة الحلم وذلك لضمان حصولك على فرصة بالفوز ولو بسيطة من الذين يرغبون في الاشتراك بالمسابقات، كما أن مبلغ الفوز مائتي ألف دولار وقد تم تخصيص المبلغ لرابح واحد في المسابقة، وبالتالي سوف نوضح طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم للحصول على فرصة للفوز بالمبلغ كما توضح المسابقة.
طريقة الاشتراك في كل سحوبات مسابقة الحلم
اعلنت مسابقة الحلم التابعة لقناة MBC على صفحتها الرسمية أنه يمكن الاشتراك في كل سحوبات الحلم وذلك بمنح مبلغ 200000 دولار لمتسابق واحد فقط، وبالتالي يمكنكم الإشتراك في الحلم بإرسال رسالة قصيرة “SMS” تحتوي على كلمة “انضم” أو كلمة “Join” ثم إرسال الرسالة على الرقم المخصص لبلدك.
ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم
هناك أقسام مخصصة للاشتراك في المسابقة لكل دولة وهذا ما نوضحه تفصيلاً:
|الدولة
|الشركة
|رقم مسابقة الحلم
|الإمارات
|اتصالات
|5544
|Du
|2442
|السعودية
|زين
|705505
|الكويت
|زين
|4343
|Viva
|4343
|البحرين
|Viva
|98776
|زين
|94410
|مصر
|اورانج
|5030
|فودافون
|6699
|الأردن
|زين
|97960
|Umniah
|98089
ويمكنكم من خلال الصورة التالية معرفة الرقم المرادف لبلدك.
ويمكنكم متابعة المسابقة للتعرف على جديد عروض الحلم وآلية اختيار السحب على المبالغ المالية وصولاً إلى الحلم.
التعليقات
انا دخلت المسابقة وجوبت الاربع اسئلة ولم احصل علي الجائزة