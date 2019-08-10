السحب القادم من مسابقة الحلم 2019 مبلغ 200000 دولار، كما أعلنت الصفحة الرسمية للمسابقة، وحققت المسابقة شهرة كبيرة في الفترات الأخيرة، وخاصة في الوطن العربي، حيث أصبح الفوز بالحلم هو حلم للكثير، وعلى ذلك فانه يمكنك حجز مكانك في سحوبات مسابقة الحلم وذلك لضمان حصولك على فرصة بالفوز ولو بسيطة من الذين يرغبون في الاشتراك بالمسابقات، كما أن مبلغ الفوز مائتي ألف دولار وقد تم تخصيص المبلغ لرابح واحد في المسابقة، وبالتالي سوف نوضح طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم للحصول على فرصة للفوز بالمبلغ كما توضح المسابقة.

طريقة الاشتراك في كل سحوبات مسابقة الحلم

اعلنت مسابقة الحلم التابعة لقناة MBC على صفحتها الرسمية أنه يمكن الاشتراك في كل سحوبات الحلم وذلك بمنح مبلغ 200000 دولار لمتسابق واحد فقط، وبالتالي يمكنكم الإشتراك في الحلم بإرسال رسالة قصيرة “SMS” تحتوي على كلمة “انضم” أو كلمة “Join” ثم إرسال الرسالة على الرقم المخصص لبلدك.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم

هناك أقسام مخصصة للاشتراك في المسابقة لكل دولة وهذا ما نوضحه تفصيلاً:

الدولة الشركة رقم مسابقة الحلم الإمارات اتصالات 5544 Du 2442 السعودية زين 705505 الكويت زين 4343 Viva 4343 البحرين Viva 98776 زين 94410 مصر اورانج 5030 فودافون 6699 الأردن زين 97960 Umniah 98089

ويمكنكم من خلال الصورة التالية معرفة الرقم المرادف لبلدك.

الان خدمة جديدة من #الحلم !

اصبح بامكانك حجز مكانك في كل سحوبات الحلم.

للإشتراك ارسل كلمة انضم او Join الى الرقم المرادف لبلدك.

لمزيد من المعلومات الرجاء شاهد الفيديو pic.twitter.com/HA9d5a23yZ — مسابقة الحلم (@Dream_MBC) August 8, 2019

ويمكنكم متابعة المسابقة للتعرف على جديد عروض الحلم وآلية اختيار السحب على المبالغ المالية وصولاً إلى الحلم.