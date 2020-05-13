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ازاي ابعت كلمني شكرا من اتصالات

بواسطة Hossam Ali
ازاي ابعت كلمني شكرا من اتصالات

يتساءل الكثير من مستخدمى اتصالات الكارت عن طريقة ارسال كلمني شكرا اتصالات (ازاي ابعت كلمني شكرا من اتصالات) ولا يعرفون كيفية ارسال كلمني شكرا اتصالات على الرغم من أن الطريقة سهلة وبسيطة فتابع معنا المقال.

ازاي ابعت كلمني شكرا من اتصالات

شركة اتصالات مصر وفرت لك كود ارسال كلمني شكرا اتصالات يمكنك استخدامه بكل سهولة وذلك عن طريق نجمه 111 نجمه رقم الهاتف شباك.

كود ارسال كلمني شكرا اتصالات

#رقم الهاتف اتصالات*111*

شروط إرسال كلمني شكرا اتصالات

تسمح لك شركة اتصالات بإرسال عدد 2 كلمني شكرا اتصالات في اليوم مجاناً، وبعد ذلك يتم احتساب كلمني شكرا بتكلفة 5 قروش للمرة التي تلي المرتين المجانية.

• ارسال عدد 2 كلمني شكرا فقط مجانا.

• تكلفة 5 قروش بداية من المرة الثالثة.

• إرسال كلمني شكرا لاتصالات مجانا فقط.

• ارسال كلمنى شكرا بتكلفة 5 قروش لأى خط تاني غير اتصالات.

ويمكن الاستفسار حول العديد من المعلومات بترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم أو يمكنك التواصل مع خدمة عملاء اتصالات مصر.

رقم خدمة عملاء اتصالات مصر

وفرت شركة اتصالات مصر رقم خدمة عملاء متاح 24 ساعة يمكنك التواصل معه للاستفسار عن أي معلومات سواء ارسال كلمني شكرا اتصالات أو معرفة باقات اتصالات وذلك من خلال الرقم:

02-25346333

Hossam Ali

محرر ومدون مصري لدي موقع "كلمة"، حاصل علي بكالوريوس تجارة جامعة السادات - شعبة المحاسبة، مُحٍب للتصفح علي الانترنت ومتابعة الأخبار المحلية والعالمية وعاشق للألعاب خاصةً الأونلاين.

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