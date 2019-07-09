استعلام فاتورة التليفون يوليو 2019 برقم تليفونك عبر رابط الشركة المصرية للإتصالات

تقوم الشركة المصرية للإتصالات بعرض فاتورة التليفون الأرضي 2019 شهر يوليو خلال الفترة القادمة ” منتصف شهر يولية ” ويمكن خلال الفترة المحددة يتقدم جميع عملاء المصرية للإتصالات بالاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون شهر يوليو 2019 ” نظام ربع سنوى أو ثلاث شهور، ومن خلال شركة “we ” يستطيع جميع العملاء في جميع العروض التي تقدمها سواء لخدمات التليفون الأرضي أو المحمول أو شبكات الإنترنت.

فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019

وقد يتساءل جميع عملاء المصرية للإتصالات عن موعد الاستعلام عن فاتورة التليفون لشهر يوليو 2019 وأماكن سداد جميع الفواتير الحالية والسابقة، وتعرض المصرية فواتير العملاء خلال نظام ثلاث شهور ” شهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر”، وفور معرفة قيمة فاتورة التليفون، يمكنه التقدم إلى جميع مراكز السنترالات الخاصة بالمصرية للإتصالات أو مكاتب فوري أو يمكن للعميل السداد عبر الفيزا الخاصة به أو ماكينات atm.

رابط الشركة المصرية للإتصالات

خلال الأيام القادمة يستطيع جميع العملاء التوجه إلى موقع الشركة المصرية للإتصالات والاستعلام على قيمة الفواتير الحالية والسابقة، واختيار الوسيلة الأفضل لسداد الفاتورة، وحتى يمكن لجميع العملاء الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي 2019 التعرف على كود المحافظة التابع لها.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2019

الدخول إلى رابط موقع المصرية للإتصالات.

تسجيل رقم التليفون.

إضافة كود المحافظة.

عرض جميع الفواتير.

تأخير سداد قيمة فاتورة التليفون 2019

سوف يتعرض العملاء المتخلفين عن سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي لأي من الشهور الواجب السداد بها إلى غرامة مالية مضافة، من ثم تحويل الخدمة إلى استقبال فقط، ومن ثم انقطاع الخدمة.