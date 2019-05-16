استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019 دمياط عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم

حالة من الترقب والقلق تنتاب طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي في محافظة دمياط انتظاراً لموعد الإعلان عن النتيجة الخاصة بهم في الأيام القليلة القادمة بعد أن تم تأدية الامتحانات في المواد الدراسية المختلفة للفصل الدراسي الثاني لعام 2019م، إلى الآن لم يتم تحديد موعد نهائي كي يتم فيه الإعلان عن النتيجة ولكن أكدت العديد من المصادر الموثوقة أن أعمال التصحيح قائمة في الوقت الحالي وبمجرد الانتهاء منها وإتمام رصد الدرجات والمراجعة عليها سوف يتم تقديم النتيجة النهائية للاعتماد من قبل المحافظ وبعدها سوف تعرض على الموقع الرسمي المخصص لها وهو موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية

ومن ناحية أخرى فقد أكد العديد من الطلاب أن الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية للترم الدراسي الثاني جاءت بسيطة وفي مستوى الطالب المتوسط على الرغم من بعض الصعوبات التي وجدت في بعض المواد، وبالتالي من المفترض أن ترتفع نسبة النجاح لهذا العام.

من المفترض أن يتم الإعلان عن نتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 دمياط عقب انتهاء الكنترولات من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات، مع الإشارة إلى أن أعمال تصحيح كراسات إجابات الصف الثالث الإعدادي سوف تبدأ من يوم السبت الموافق 18 مايو الجاري.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

برقم الجلوس فقط يمكن لكل طالب وطالبة الاطلاع على النتيجة الخاصة به من على الموقع الإلكتروني، والجدير بالذكر أن اليوم الثاني بعد رفع النتيجة على الموقع الإلكتروني يتم إرسال النسخة الورقية منها إلى المدارس، وبالتالي يمكن الذهاب إلى المدرسة والاطلاع على النتيجة والتأكد منها مرة أخرى، إلى أن يتم تحديد موعد الإعلان عن النتيجة يمكنكم متابعة موقعنا وسوف نوفر لكم آخر وأهم الأخبار الخاصة بنتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط.