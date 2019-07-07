استقبال تردد قناة “إياك نعبد وإياك نستعين” الفضائية على النايل سات

يمكن استقبال تردد قناة إياك نعبد وأياك نستعين الجديدة التي ظهرت مؤخرا علي القمر الصناعي النايل سات، حيث وجد الكثير من المشاهدين قناة دينية تقدم تلاوة القران الكريم علي مدار اليوم بدون توقف، من خلال هذا المقال سوف نقدم لحضراتكم التردد الأخير لقناة eyakanabod.tv لكي يستطيع جميع المسلمين والمسلمات في كل مكان الاستماع إلى تلاوة القران الكريم طيلة اليوم.

تتميز قناة Eyaka nabod بتقديم أيات كتاب الله عز وجل مصحوبة بكتابة أيات السور أثناء تلاوة القراء، حيث يمكن الاستماع للشيخ محمود خليل الحصري ومحمد صديق المنشاوي وعبد الباسط عبد الصمد ومحمد الطبلاوي ومحمود علي البنا ومحمد رفعت ومحمد جبريل وأبو العينين شعيشع وغيرهم من القراء المصريين وغير المصريين يمكنكم الاستماع اليهم بشكل يومي بدون تشفير.

تردد قناة إياك نعبد وأياك نستعين الفضائية

محبي الاستماع إلى كتاب الله تبارك وتعالي يمكنكم استقبال تردد قناه إياك نعبد الجديد من اجل الاستماع للشيوخ القران الكريم بمختلف الجنسيات العربية من خلال الاكواد الموضحة لكم باداناه، حيث تجدر الإشارة بان قناة eyakanabod استطاعت في فترة وجيزة أن تحقق نجاحا كبيرا بين القنوات الإسلامية علي القمر الصناعي النايل سات الآن يمكنكم إدخال التذبذب بكل سهولة.

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11900 (V) 27500 – 5/6 SD اسم قناة اياك نعبد واياك نستعين ضمن قائمة القنوات “Eyak Nabod“

حيث يمكن استقبال التردد الفضائي لقناة إياك نعبد علي القمر الصناعي النايل سات يجب عليكم إدخال الإشارة الموضحة لكم عبر الجدول الموضح لكم بعالية، وكما هو موضح لكم بان القناة ستجدونها باسم “Eyak Nabod“ بعد إدخال الإشارة في قائمة إنشاء قناة بداخل جهاز الاستقبال الخاص بكم.