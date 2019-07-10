استقبل أحدث تردد قناة الأردن اليوم الجديد 2019 علي النايل سات

تردد قناة الأردن اليوم الجديد 2019 علي النايل سات، يزداد البحث عنه من خلال مواطني الشعب الأردني بهدف متابعة آخر الأخبار حول المستجدات بالشأن العربي وايضًا المحلي، حيث تبث القناة يوميًا العديد من النشرات الإخبارية والتقارير الميدانية وتغطية كافة المؤتمرات الكبري وايضًا الحفلات الجماهيرية والمناسبات الرسمية للدولة، كما تسلط قناة الأردن اليوم الضوء ايضًا على الجانب السياسي والاقتصادي الخاص بدولة الأردن، فيما تهتم بعرض البرامج الترفيهية والفنية التى تلقى اهتمامًا كبيرًا من الجماهير والمشاهدين.

نبذة عن قناة الاردن اليوم

انطلق البث التليفزيوني لقناة الاردن اليوم خلال عام 2016، مقرها الرئيسي بالعاصمة الأردنية عمان، ويديرها الإعلامي الكبير محمد العجلوني، ومنذ نشأتها وهي تتخصص في تقديم المضامين الإعلامية التي تسهم في إشباع ميول ورغبات قطاع كبير من الجماهير خاصة المهتمين بالإطلاع على آخر الأخبار ومتابعة الأحداث الجارية في الدول العربية والغربية، بجانب التزامها بالضوابط والمعايير التي تتوافق مع السياسة الإعلامية للدولة، واستخدامها لأحدث التقنيات في نقل المعلومات والأخبار بصورة سريعة وعاجلة للمشاهد.

أبرز البرامج التي تقدمها قناة الأردن اليوم

تتميز قناة الأردن اليوم بريادتها في إنتاج القوالب البرامجية الغير تقليدية والتي من خلالها تستطيع جذب أنظار الملايين من المشاهدين والمتابعين لشاشتها، مما ساهم ذلك في تعزيز قدرتها التنافسية بين القنوات الأخرى التي تشابهها في نفس المحتوى، ومن أبرز برامجها:

مساحة حرة.

نور الإسلام.

كلام صريح.

تحت القبة.

مراسلون.

حديث اليوم.

لايف ستايل.

مواجهة.

في عين الحدث.

بجانب ذلك فهي تخصص أوقات مختلفة من بثها الفضائي في عرض المسلسلات الدرامية الإجتماعية، وكان من أبرز المسلسلات التي عٌرضت على شاشتها:

وطن على وتر.

عطر النار.

سمرقند.

تردد قناة الأردن اليوم الجديد 2019 علي النايل سات