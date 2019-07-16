“استقبل”.. أحدث تردد قناة سما دبي Sama Dubai hd الجديد 2019 على النايل سات وعرب سات وهوت بيرد

تردد قناة سما دبي Sama Dubai hd، وهي قناة تابعة لمؤسسة دبي للإعلام، تعرض العديد من المحتويات المتنوعة، كما تقدم لمشاهديها الإماراتيين كافة ما يرغبون في مشاهدة من تغطيات إخبارية متخصصة في الشأن الخاص بالدولة وتناول كافة أحداثها الجارية وعرض أبرز المستجدات وعرض نشرات اخبارية محلية على مدار اليوم، بالإضافة لأنها تحاول دائمًا ابرز تراث الدولة وثقافتها الحضارية لجميع دول العالم، كما أنها تهتم بعرض العديد من القوالب البرامجية المختلفة كالترفيهية والحوارية وايضًا برامج المرأة والمسابقات والألعاب التي تناسب الأطفال وكافة الفئات العمرية، ليس هذا فحسب؛ بل إنها تهتم بعرض الافلام الوثائقية والسينمائية والمسلسلات الدرامية المصرية والخليجية التي تحظى باهتمام كبير من جانب المشاهدين.

تردد قناة سما دبي Sama Dubai hd

انطلق البث التليفزيوني للقناة في شهر يونيو 2005، مقرها الرئيسي في دبي، ويديرها رجل الأعمال أحمد المنصوري، حيث تمتاز بتخصصها فى الشأن المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر استخدمها أحدث الوسائل التكنولوجية المتاحة فى البث والإرسال الفضائي، ومن أبرز البرامج التي تعرض على شاشتها خلال الفترة الحالية:

برنامج البراحة.

برنامج صيف مدهش.

برنامج 12 ثمانية.

برنامج تواصل.

برنامج قصتي.

برنامج إسلام التسامح.

برنامج الناس للناس.

برنامج معاني.

برنامج عليكم بالعافية.

برنامج معًا نستطيع.

برنامج الراوي.

برنامج تداول.

ومن أبرز المسلسلات التي تعرضها حاليًا

مسلسل طالع نازل.

مسلسل القياضة ج 2.

مسلسل عطر الجنة.

مسلسل سوالف حريم.

مسلسل شعبية الكرتون 12.

مسلسل يامالكًا قلبي.

مسلسل بنت وشايب.

مسلسل عطر الروح.

تردد قناة سما دبي Sama Dubai hd على النايل سات

القمر الصناعي نايل سات التردد 11785 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي FEC 3/4

تردد قناة سما دبي Sama Dubai hd على هوت بيرد

القمر الصناعي هوت بيرد التردد 11747(H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي FEC 3/4

تردد تردد قناة سما دبي Sama Dubai hd عرب سات بدر 4

القمر الصناعي عرب سات بدر 4 التردد 12130 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي FEC 3/4

البث المباشر لقناة سما دبي Sama Dubai hd

تتيح القناة لمشاهديها إمكانية متابعة كافة البرامج والمسلسلات التي تعرض على شاشتها من خلال خاصية البث المباشر عبر موقعها الرسمي “سما دبي“، بجانب ذلك فهي تعرض مواعيد المسلسلات الدرامية والأفلام والبرامج التي تعرضها بهدف التسهيل على متابعيها.