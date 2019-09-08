“استقبل الآن” أحدث تردد لقناة السعودية الرياضية 1-2 على القمر الصناعي النايل سات بجودة صورة عالية وبدون تشفير







لكل محبي ومتابعي الدوري السعودي وعشاق كرة القدم، نتابع معكم الآن من خلال موقع “كلمة دوت أورج” التردد الخاص بقنوات الرياضية الناقلة لأهم المباريات والدوري السعودي، حيث يسعدنا أن نقوم بالتسهيل على زوارنا الكرام وتوفير التردد بشكل واضح وصحيح .







قامت القناة في بثها بثها الأول يوم 16 من رجب عام 1423 هجري الموافق 24 سبتمبر 2002، وقد قامت منذ عام 2018 بالبث المطور والصحيح حيث قامت بالتعديلات الكثيرة، حتي نالت إعجاب المشاهدين ، ، وذلك كان في يوم 1 مارس عام 2019،وقد انطلقت قنوات تحت مسمي KSA SPORTS وأضافت KSA SPORTS+1 KSA SPORTS+2، لنقل المباريات التي تذاع في وقت واحد.

تردد قناة السعودية الرياضية 1-2 على نايل سات وعرب سات







القمر الصناعي القناة التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز التصحيح نايل سات KSA1 KSA2 12149 H 27500 5/6 عرب سات KSA1 KSA2 12015 V 27500 5/6 المباريات التي تعرضها قناة السعودية الرياضية 1-2 الدوري السعودي للمحترفين.

كأس الخليج

الدور التمهيدي لكأس العرب الأندية الأبطال.

كأس الخليج العربي.

بطولات الفئات السنية السعودية لكرة القدم.

المباريات الودية للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

كأس السوبر

سباقات الخيل والألعاب الإلكترونية.

بطولات الفئات السنية السعودية لكرة القدم

كأس خادم الحرمين الشريفين.

محللين القناة السعودية الرياضية 1 – 2







قامت القناة السعودية الرياضية 1-2 بضم وتعيين أشهر المعلقين والمحللين في السعودية والمنطقة العربية وأصحاب الكفاءات في التعليق والتحليل من أبرزهم بلال علام، فهد العتيبي ،فارس عوض، راشد الدوسري ومحمد النعيمي، يوسف السلطان، يوسف خميس، تركي السلطان، عبد العزيز هوسوي، ومن أبرز المحللون،سلطان البرقان،عبد الله الواكد، فؤاد أنورو خالد بدرة، طارق التايب، ، حمزة أدريس، يوسف الثنيان.