استقبل الآن.. تردد قناة أون إي ONE الجديد 2019 على النايل سات

تردد قناة أون إي ONE الجديد 2019 على النايل سات، والذى يبحث عنه الكثير من المصريين لمتابعة أحدث المسلسلات الدرامية العربية والبرامج الحوارية المتنوعة التي منها ما يهتم بمناقشة القضايا والمشكلات على الساحة المصرية والعربية ومحاولة التوصل لحلها بدون تضليل أو تحيز، ومنها ايضًا القوالب البرامجية الترفيهية التى تعرض عدة برامج متنوعة وخفيفة تجذب المشاهد لمتابعتها، واستطاعت بهذا التنوع في المحتوى والمضامين الإعلامية أن تجذب الكثير نحوها فى مصر بشكل خاص ودول الخليج العربي بشكل عام.

نبذة عن قناة أون إي ONE

انطلق البث التليفزيوني لقناة أون إي ONE عام 2008، ومقرها الرئيسي بالقاهرة، وتديرها مؤسسة إعلام المصريين، ومنذ نشأتها وهي تحقق العديد من النجاحات، واستطاعت أن ترضى جميع الأذواق من خلال برامجها المتنوعة، والتي منها ما يخص الأسرة المصرية والبرامج الترفيهية الشهيرة التي تعرض على شاشتها، بجانب اهتمامها اهتمامها بعرض النشرات الإخبارية التي تتناول من خلالها الأحداث الجارية فى مصر والوطن العربي، كما تحرص قناة أون إي ONE على الالتزام بمعايير الجودة العالمية للقنوات الفضائية ومواكبة التطورات التكنولوجية في البث الفضائي، ومن الأحداث البارزة في مسيرتها تغطيتها للأحداث الكروية والرياضية الكبرى، حيث انفردت القناة باستضافة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، واللاعب البرازيلي نيمار، والأرجنتيني ليو ميسي، مما زاد من ثقلها بين القنوات المصرية والعربية وتسبب ذلك في شهرة كبيرة لها ونالت استحسان الملايين في الوطن العربي.

ومن أبرز البرامج التي تعرض على قناة أون إي ONE

برنامج مانشيت.

برنامج كل يوم.

برنامج ست الحسن.

برنامج كل يوم جمعة.

برنامج أون سكرين.

برنامج أحلى أكلة.

برنامج كنوز.

برنامج الأبواب المغلقة.

برنامج كلام ستات.

ومن أبرز المسلسلات التي تعرض على شاشتها خلال الشهر الجاري

مسلسل كلبش ج2.

مسلسل لدينا أقوال أخرى.

مسلسل أبو عمر المصري.

مسلسل رسايل.

مسلسل رشا وحماتها.

مسلسل طايع.

مسلسل فوق السحاب.

مسلسل رحيم.

مسلسل الكبريت الأحمر ج 2.

تردد قناة أون إي ONE الجديد 2019 على النايل سات

القمر الصناعي نايل سات التردد 10853 (H) معدل الترميز 27500 الإستقطاب أفقي FEC 5/6

البث المباشر لقناة أون إي ONE

وتتيح القناة لمشاهديها إمكانية متابعة بثها الفضائي من خلال موقعها الرسمى ” أون إي ONE“، والتعرف ايضًا على أوقات عرض البرامج المتنوعة والمسلسلات الدرامية.