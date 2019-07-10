استقبل الآن تردد قناة الأردن الرياضية JORDAN SPORTS المفتوحة 2019 على النايل سات

تردد قناة الأردن الرياضية JORDAN SPORTS الجديد 2019 على النايل سات، يبحث عن الكثير من عشاق الساحرة المستديرة ومتابعي أهم وأحدث المباريات المحلية والعالمية، فهي من أبرز القنوات المتخصصة في المجال الرياضي بوجه عام والمحتوى الكروي بوجه خاص، ذاع صيتها وزادت شهرتها منذ بداية بثها لمباريات الدورى والكأس الأردني، وتناول الأخبار والتحليلات الرياضية لمباريات اجنية علي مدار اليوم، حيث تتميز قناة الأردن الرياضية JORDAN SPORTS، بإستحواذها على مذيعين ومحليين كرويين ذات خبرة عالية بكافة الأحداث الرياضية التى تقام على الساحة العربية أو الغربية، مما ساعدها ذلك بشكل كبير علي تكوين قاعدة جماهيرية عريضة استطاعت من خلالها أن تكون قناة رياضية متميزة تقدم الأخبار الرياضية بمصداقية عالية وحيادية تامة دون تحيز أو تضليل.

نبذة قناة الأردن الرياضية JORDAN SPORTS

انطلق البث التليفزيوني لقناة الأردن الرياضية منذ سنوات، وهي قناة أردنية تعمل ضمن القنوات الرسمية لهيئة الاذاعة والتلفزيون الاردني، فهى تهدف لتقديم إعلام هادف مستند إلى التميز والاحتراف المهني؛ حيث تسلط القناة ضوئها على أبرز المشكلات والسلبيات التي تواجه المجال الرياضي في الأردن، ومحاولة معالجة هذه القضايا والتوصل للحلول الممكنة من خلال استديوهاتها التحليلية والحوارية، وذلك من خلال ما تسعى نحوه المؤسسة الرئيسية للإعلام الأردني لبناء ركيزة أساسية تهدف لتحقيق قدر عالي من الوعي والتنمية في المجتمع مما يساهم ذلك في التماشى مع سياسة الانفتاح.

ومن أبرز البرامج التي تعرض على قناة الأردن الرياضية

أون لاين.

نوادينا.

صدي الجماهير.

صباح الرياضة.

نجم الأسبوع

ميادين رياضية.

الحصاد الرياضي.

تردد قناة الأردن الرياضية JORDAN SPORTS الجديد 2019 على النايل سات

تتميز قناة الأردن الرياضية بتقديمها مجموعة متميزة من القوالب البرامجية الرياضية المتنوعة والتي يقدمها عدد من المذيعين المشهورين في الأردن والوطن العربي من خلال الاستوديوهات التحليلية للقناة والبرامج الحوارية التي تهتم بتناول الأحداث والأخبار الرياضية بشكل دوري مستمر.

القمر التردد FEC/SR الاستقطاب الجودة نايل سات 10930 (H) 27500 – 5/6 أفقي SD نايل سات 11958 (H) 27500 – 5/6 أفقي SD نايل سات 12398 (V) 27500 – 5/6 عمودي HD

البث المباشر لقناة الأردن الرياضية JORDAN SPORTS

تتيح القناة لمشاهديها إمكانية متابعة كافة برامجها والمباريات الهامة التى تعرض علي شاشتها، بالإضافة للتعرف على آخر الأخبار الرياضية من خلال الموقع الرسمي للقناة “الأردن الرياضية“.