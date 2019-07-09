استقبل الآن.. تردد قناة المجد للأطفال Almajd Kids الجديد 2019 على النايل سات وعرب سات

تردد قناة المجد للأطفال Almajd Kids الجديد 2019 على النايل سات وعرب سات، نقدمه لكم من خلال موقعنا “كلمة دوت أورج” فهى تهدف لتقديم فكر تربوى من خلال شاشتها بحيث يتناسب مع عقول الأطفال الصغار، ويقوى مهاراتهم وقدراتهم العقلية كما تساعد آباءهم فى تنشئة أجيال مثقفة ذات قدرات إبداعية، وتحرص قناة المجد للأطفال Almajd Kids ايضًا على إنشاء جيل قويم مزود بأسس علمية صحيحة فى إطار ترفيهي ممزوج بمنهج دينى ميسر وفق أسس سليمة، كما تعرض العديد من الأفلام الكارتونية يوميًا.

نبذة عن قناة المجد للأطفال Almajd Kids

انطلق البث التليفزيوني لقناة المجد للأطفال Almajd Kids خلال 2004 وهي ضمن شبكة قنوات المجد السعودية التي يملكها عبد المجيد اليمنى، حيث تتخصص القناة فى عرض الأناشيد التي يحبها الصغار والأغاني وبرامج الأطفال، وانتجت باقة متميزة من الأعمال الفنية الكرتونية والرسومات المتحركة والمسلسلات الدينية التى استطاعت أن تجذب قطاع كبير من المشاهدين؛ مما جعلها ضمن أبرز القنوات المخصصة للأطفال فى مصر والدول العربية، كما بثت قناة المجد للأطفال Almajd Kids محتواها بشكل مجانى عبر جميع الأقمار الصناعية النايل سات وعرب سات بدون تقطيع أو تشفير.

ما تقدمه قناة المجد للأطفال Almajd Kids

تهدف قناة من خلال شاشتها لخلق جيل جديد قوي يتميز بالصفات الحسنة ويسير وفق أساسيات الدين الإسلامي، وتقديم محتوى إعلامي راقي يمزج بين التعليم والترفيه فى ذهن الطفل منذ صغره، بواسطة استخدام التقنيات الحديثة في أنظمة البث وتقديم قوالبها الفنية عبر شاشتها بجودة عالية HD/SD؛ مما عزز من دورها فى ريادة ومنافسة القنوات المماثلة لها واكتسبت بذلك مساحة جماهيرية عريضة فى السعودية ومصر ودول الخليج العربي.

من أبرز البرامج التي تقدمها:

برنامج صحتي نعمة.

برنامج للغاليات.

برنامج سهم الزمن.

برنامج صوت وصورة.

برنامج الألوان.

برنامج الأزهار.

برنامج فوازير رمضان.

تردد قناة المجد للأطفال Almajd Kids الجديد 2019 على النايل سات وعرب سات