استقبل الآن تردد قناة تايم سبورت Time Sports الجديدة والمجانية المفتوحة على نايل سات … الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا

تردد قناة تايم سبورت Time Sport الرياضية الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 ، والتي سوف تقوم ببث جميع مباريات كأس الأمم الإفريقية، حيث تقدم القناة ليس فقط المباريات بل جهزت برامج واستوديو تحليلي من أفضل نخبة مقدمي البرامج الرياضية في مصر، لتقديم تحليل مُفصل للمباراة وتوقع لنتائج المباريات القادمة، وسوف يتم بث بها مواعيد المباريات القادمة والتي سوف تقام على أرض مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو القادم.

حيث اهتمت الهيئة الوطنية للإعلام، بالتعاون مع إعلام المصريين بإطلاق قناة تايم سبورت بصورة عالية الجودة والوضوح، لجميع الوطن العربي ليتمكن جميع محبي الرياضة من متابعة المباريات أولا بأول.

تردد قناة تايم سبورت الجديدة 2019:

حرصت الهيئة الوطنية للإعلام على تقديم أفضل خدمة للزائر والمشجع الوطني، من خلال إطلاق موقع تذكرتي للحصول على بطاقة الدخول وحجز أيضا تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية، كما تم تجهيز 8 ملاعب على أتم استعداد لاستقبال اللاعبين والمشجعين، كما أطلقت الهيئة القومية للإعلام قناة تايم سبورت Time Sport المجانية لجميع المشجعين الذين في المنازل في كافة أنحاء الوطن العربي، لتقديم أقوى محتوى مباشر لكأس أمم أفريقيا 2019 ، والتي ويتم ضبط قناة تايم سبورت الفضائية الجديدة من خلال إدخال التردد التالي:

نوع القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 11449 27500 H 5/6

ويمكنك مراسلتنا عبر ترك تعليق فى حال مواجهتك أى مشاكل أثناء تنزيل القناة.