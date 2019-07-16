استقبل الآن.. تردد قناة لقمة هنية Laqumah Hnyh الجديد 2019 على النايل سات

تردد قناة لقمة هنية Laqumah Hnyh ،ازداد البحث عنه تزامنًا مع إنطلاق البث الفضائي للقناة والذي بدأ منذ فترة قصيرة، لتقديم كافة ما يتعلق بالطبخ ووصفات الاكلات الشهيرة، بالإضافة إلى تقديم أنواع جديدة من المأكولات عبر شاشتها من خلال نخبة من الشيفات المشهورين بالوطن العربي، فنالت بذلك إعجاب الكثير من الأمهات وربات البيوت، لكونها تساعدهم في فن تحضير وطهي الأكلات وتطبيقها بطريقة سهلة ومبسطة، فيما تمتاز برامجها بالحرص على عرض خطوات تحضير أنواع المأكولات بأسلوب تمهيدي لمبتدئي تعلُم مثل هذه الأكلات الجديدة والتى تتلائم مع أذواقهم المتنوعة، كما تقدم يوميًا على مدار اليوم الوصفات المختلفة للمشاهدين من خلال محترفي الطبخ الذي يقدمون كل جديد على شاشتها.

تردد قناة لقمة هنية Laqumah Hnyh

انطلق البث التليفزيوني للقناة منذ أشهر قليلة، مقرها الرئيسي بالقاهرة، فهي تهدف من خلال برامجها عرض العديد من الوصفات بالمأكولات التي تباع بكثرة فى المطاعم، وايضًا الحلويات التي يحرص الكثير على شرائها وتناولها بشراهة وكيفية تحضيرها بطرق بسيطة وتكلفة مادية بسيطة بدلًا من الحلويات الجاهزة باهظة الثمن، كما توضح للأسرة المصرية من خلال برامجها كيفية تحضير سفرة العزومات وتجهيزها كاملًا الأمر الذي يوفر الراحة لهم ويختصر الكثير من الوقت.

تردد قناة لقمة هنية Laqumah Hnyh على النايل سات

القمر الصناعي نايل سات التردد 10727(H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي FEC 5/6