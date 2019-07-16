 التخطي إلى المحتوى

استقبل الآن.. تردد قناة لقمة هنية Laqumah Hnyh الجديد 2019 على النايل سات

كتب هيثم كمالفي آخر تحديث
استقبل الآن.. تردد قناة لقمة هنية Laqumah Hnyh الجديد 2019 على النايل سات
تردد قناة لقمة هنية Laqumah Hnyh

تردد قناة لقمة هنية Laqumah Hnyh ،ازداد البحث عنه تزامنًا مع إنطلاق البث الفضائي للقناة والذي بدأ منذ فترة قصيرة، لتقديم كافة ما يتعلق بالطبخ ووصفات الاكلات الشهيرة، بالإضافة إلى تقديم أنواع جديدة من المأكولات عبر شاشتها من خلال نخبة من الشيفات المشهورين بالوطن العربي، فنالت بذلك إعجاب الكثير من الأمهات وربات البيوت، لكونها تساعدهم في فن تحضير وطهي الأكلات وتطبيقها بطريقة سهلة ومبسطة، فيما تمتاز برامجها بالحرص على عرض خطوات تحضير أنواع المأكولات بأسلوب تمهيدي لمبتدئي تعلُم مثل هذه الأكلات الجديدة والتى تتلائم مع أذواقهم المتنوعة، كما تقدم يوميًا على مدار اليوم الوصفات المختلفة للمشاهدين من خلال محترفي الطبخ الذي يقدمون كل جديد على شاشتها.

تردد قناة لقمة هنية Laqumah Hnyh

انطلق البث التليفزيوني للقناة منذ أشهر قليلة، مقرها الرئيسي بالقاهرة، فهي تهدف من خلال برامجها عرض العديد من الوصفات بالمأكولات التي تباع بكثرة فى المطاعم، وايضًا الحلويات التي يحرص الكثير على شرائها وتناولها بشراهة وكيفية تحضيرها بطرق بسيطة وتكلفة مادية بسيطة بدلًا من الحلويات الجاهزة باهظة الثمن، كما توضح للأسرة المصرية من خلال برامجها كيفية تحضير سفرة العزومات وتجهيزها كاملًا الأمر الذي يوفر الراحة لهم ويختصر الكثير من الوقت.

تردد قناة لقمة هنية Laqumah Hnyh على النايل سات

القمر الصناعي نايل سات
التردد  10727(H)
معدل الترميز 27500
الاستقطاب أفقي
FEC 5/6

ويمكنكم من خلال هذا التردد استقبال قناة مجانًا بدون أي اشتراك شهري، حيث يعمل هذا التردد بدون تشويش أو انقطاع في البث، كما تعرض البرامج عبر القناة بجودة عالية الوضوح HD.

عن الكاتب

هيثم كمال

كاتب ومدون مصرى، مواليد 1997، طالب بكلية الإعلام، أعشق الصحافة وحرية التعبير عن الرأى، أُحب التصوير الفوتوغرافى، أهتم بكل ماهو غامض ومثير، أميل إلى خوض المنافسات وتحدى الصعوبات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.