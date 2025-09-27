استقبل الآن تردد قناة beIN Sports المفتوحة لمتابعة مباراة مصر ضد اليابان في كأس العالم للشباب 2025

تنطلق مباراة اليابان ضد مصر في الجولة الأولى من كأس العالم للشباب مساء اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ويمكن متابعة البث على القناة المفتوحة لشبكة beIN عبر الأقمار المدعومة بالأسفل.

من يعلّق على المباراة؟

أكدت تقارير إعلامية أن مهمة التعليق على المباراة أسندت للمعلق أحمد عبده على القناة المفتوحة، مما يمنح المشاهد العربي تجربة مميزة خلال هذا الحدث الشبابي.

وينصح بمتابعة القناة قبل بداية المباراة بربع ساعة للتأكد من جودة الصورة والصوت، حتى تكون لديك فرصة لتعديل أي شيء قبل انطلاق المباراة

طريقة ضبط تردد القناة الناقلة لمباراة مصر واليابان، يمكن ذلك من خلال الضغط على زر الاعدادات واختيار إضافة قناة، ثم كتابة التردد والاستقطاب ومعدل الترميز والنقر على كلمة بحث.