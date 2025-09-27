استقبل الآن تردد قناة beIN Sports المفتوحة لمتابعة مباراة مصر ضد اليابان في كأس العالم للشباب 2025

أعلنت شبكة beIN Sports، الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنها ستذيع مباراة منتخب مصر تحت 20 عامًا أمام اليابان عبر قناتها المفتوحة لتتيح للجماهير متابعة اللقاء مجانًا.
موعد المباراة وكيفية المتابعة
تنطلق مباراة اليابان ضد مصر في الجولة الأولى من كأس العالم للشباب مساء اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة،
ويمكن متابعة البث على القناة المفتوحة لشبكة beIN عبر الأقمار المدعومة بالأسفل.
ترددات beIN Sports
فيما يلي ترددات القناة نايل سات وعرب سات HD وSD:
|القمر الصناعي
|التردد (ميغاهرتز)
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|ملاحظة
|Nilesat (نايل سات)
|11013
|أفقي (H)
|27500
|قناة beIN المفتوحة على النايل سات
|Nilesat (نايل سات)
|11054
|أفقي (H)
|27500
|تردد بديل شائع الاستخدام
|Es’hail / Arabsat (سهيل/عرب سات)
|10850
|عمودي (V)
|27500
|تردد beIN المفتوحة على القمر العربي
من يعلّق على المباراة؟
أكدت تقارير إعلامية أن مهمة التعليق على المباراة أسندت للمعلق أحمد عبده على القناة المفتوحة، مما يمنح المشاهد العربي تجربة مميزة خلال هذا الحدث الشبابي.
وينصح بمتابعة القناة قبل بداية المباراة بربع ساعة للتأكد من جودة الصورة والصوت، حتى تكون لديك فرصة لتعديل أي شيء قبل انطلاق المباراة
طريقة ضبط تردد القناة الناقلة لمباراة مصر واليابان، يمكن ذلك من خلال الضغط على زر الاعدادات واختيار إضافة قناة، ثم كتابة التردد والاستقطاب ومعدل الترميز والنقر على كلمة بحث.