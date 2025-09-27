استقبل الآن تردد قناة beIN Sports المفتوحة لمتابعة مباراة مصر ضد اليابان في كأس العالم للشباب 2025

تردد قناة bein sport المفتوحة، مباراة مصر ضد اليابان

أعلنت شبكة beIN Sports، الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنها ستذيع مباراة منتخب مصر تحت 20 عامًا أمام اليابان عبر قناتها المفتوحة لتتيح للجماهير متابعة اللقاء مجانًا.

موعد المباراة وكيفية المتابعة

تنطلق مباراة اليابان ضد مصر في الجولة الأولى من كأس العالم للشباب مساء اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة،
ويمكن متابعة البث على القناة المفتوحة لشبكة beIN عبر الأقمار المدعومة بالأسفل.

ترددات beIN Sports

فيما يلي ترددات القناة نايل سات وعرب سات HD وSD:

القمر الصناعي التردد (ميغاهرتز) الاستقطاب معدل الترميز ملاحظة
Nilesat (نايل سات) 11013 أفقي (H) 27500 قناة beIN المفتوحة على النايل سات
Nilesat (نايل سات) 11054 أفقي (H) 27500 تردد بديل شائع الاستخدام
Es’hail / Arabsat (سهيل/عرب سات) 10850 عمودي (V) 27500 تردد beIN المفتوحة على القمر العربي

من يعلّق على المباراة؟

أكدت تقارير إعلامية أن مهمة التعليق على المباراة أسندت للمعلق أحمد عبده على القناة المفتوحة، مما يمنح المشاهد العربي تجربة مميزة خلال هذا الحدث الشبابي.

وينصح بمتابعة القناة قبل بداية المباراة بربع ساعة للتأكد من جودة الصورة والصوت، حتى تكون لديك فرصة لتعديل أي شيء قبل انطلاق المباراة

طريقة ضبط تردد القناة الناقلة لمباراة مصر واليابان، يمكن ذلك من خلال الضغط على زر الاعدادات واختيار إضافة قناة، ثم كتابة التردد والاستقطاب ومعدل الترميز والنقر على كلمة بحث.

