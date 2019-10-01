“استقبل” تردد قناة أبوظبي الرياضية HD Abu Dhabi SPORTS Hd على النايل سات

قناة أبوظبي الرياضية قناة إماراتية تهتم بالشأن الرياضي العربي والإفريقي والعالمي، ولكن تحتل كرة القدم اهتمام الكثير من عشاقها وجماهيرها على مستوى العالم كله وتنقل العديد من المباريات العالمية وتهتم أيضا بكرة السلة والفروسية، والجدير بالذكر أن قناة أبوظبي الرياضية تتبع شبكة قنوات سبورتس الإماراتية الرائعة التي تتمتع بنسبة مشاهدة كثيفة جدا من جمهور محبي الكرة والرياضة في مختلف دول الوطن العربي، كما تنقل القناة أفضل مباريات كرة القدم من الدوري الاوروبي والدوري الانجليزي والعربي كما تنقل أيضا قناة أبوظبي الرياضية بطولة الدوري الإماراتي لكرة القدم، وتبث قناة أبوظبي الرياضية بترددين بجودة عالية ، HD وتبث القناة على القمر الصناعي نايل سات.







قناة أبوظبي الرياضية HD Abu Dhabi SPORTS Hd

تزداد كمية البحث عن التردد الجديد لعام ٢٠١٩ عن قناة أبوظبي الرياضية التي تنقل البطولة العربية ( بطولة زايد للاندية الأبطال ) ٢٠١٩ حصريا أي أن المباريات لا تجدها الا علي قناة أبوظبي الرياضية، وهذه البطولة تضم مجموعة كبيرة جدا من الفرق العربية في قارة أسيا وقارة أفريقيا، وهناك قناتين مفتوحتين لنقل مباراة البطولة العربية وهو الأمر الذي يثير متابعة الجمهور المهتم بكرة القدم بالإضافة إلى أن المباريات تلعب بنظام الذهاب ثم العودة بين كل فريقين والفائز من المباراتين ويصعد للدور التالي، وهذا يجعل المشاهدة أكثر تشويق ومتعة.







تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي تردد معامل الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ النايل سات 12226 27500 أفقي 5/6

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