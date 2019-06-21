استقبل تردد قناة حلب اليوم 2019 الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة حلب اليوم 2019 الجديد، تعد قناة حلب اليوم من أهم القنوات السورية على القمر الصناعي نايل سات، حيث أظهرت نشاطاً ملحوظاً أثناء الأحداث السورية في عام 2011، وهذا ما جعلها من أشهر القنوات الإخبارية في منطقة الشام، بالإضافة إلى بث الأخبار الحقيقية بحيادية تامة دون تضليل أو خداع وهدفها توعية المواطن السوري بكل ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، لهذا يبحث عنها معظم المواطنين في سوريا والوطن العربي.

تردد قناة حلب اليوم

انطلقت قناة حلب اليوم في أواخر عام 2019، بالتحديد في شهر ديسمبر، وكان هدفها عرض ما يحدث في الشارع السوري والتي بدأت بالثورة في ذاك الوقت، حيث انضم إليها عدد كبير من المراسلين لنقل الثورة السورية لحظة بلحظة وبث ما يعرض على الساحة السورية للشعب السوري والعربي أيضاً، وهذا ما جعلها باقية حتى الآن بالرغم من المشاكل التي تتعرض لها من الجهاز الأمني، وبالتالي لجأت إلى تغيير التردد القديم بتردد جديد، كي يتسنى لمشاهديها متابعتها باستمرار.

تم تسمية القناة باسم ” حلب اليوم” بناءً على ما كانت تنقله في محافظة حلب السورية و الذي كان يحدث بها من تخريب ودمار نتيجة للأزمة السورية الراهنة، بالإضافة إلى المقر الرئيسي للقناة هو محافظة حلب، كما تم نقل نشاطها إلى خارج محافظة حلب وقامت بتغطية جميع المحافظات السورية أثناء الأزمة السورية، وأصبحت لها عدد عريض من المشاهدين سواء في سوريا أو في الوطن العربي.

تردد قناة حلب اليوم 2019 الجديد عبر النايل سات

التردد معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب الجودة 11595 27500 4/3 عمودي SD

أبرز برامج قناة حلب اليوم 2019

تقدم قناة حلب اليوم برامج مميزة للغاية، حيث اعتادت على نقل أهم القضايا السورية وبث مباشر للأخبار؛ لتنقل الصورة كاملةً من الشعب السوري إلى جميع أنحاء العالم ومن أهم هذه البرامج: