استقبل تردد قناة طيور الجنة 2021 وتابع أفضل برامج الأطفال المميزة

يتساءل الكثير من الأشخاص عن تردد قناة طيور الجنة رغبةً منهم في استقبالها على الأجهزة الخاصة بهم، حيث تعتبر واحدة من أبرز قنوات الأطفال التي تُقدم محتوى متميز ويُناسب القيم والمبادئ الأخلاقية، بالإضافة إلى تقديمها الكثير من البرامج الهادفة التي تُعلم الصغار الحروف والأرقام باللغة العربية والانجليزية، لذا سوف نسرد لكم المزيد من التفاصيل التي تخص القناة تابعونا.

برامج قناة طيور الجنة

تُقدم هذه القناة العديد من البرامج المتنوعة والمفيدة مما يدفع الآباء على رغبتهم في استقبالها لكي يستفيدوا أبنائهم من جميع ما تعرضه القناة ومن أبرز برامجها ما يلي:

برنامج ست البيت الصغيرة.

برنامج بيت الحج.

برنامج رياضة × رياضة.

برنامج جنغل.

صوتك كنز.

برنامج خطاوي السيلاوي.

برنامج طيور الخير.

برنامج اسم ومعنى.

شموس لا تغيب.

أناشيد وكليبات قناة طيور الجنة

تعرض قناة طيور الجنة الكثير من الكليبات التعليمية، والدينية والثقافية التي لفتت انتباه الكثير من الأطفال من جميع أنحاء العالم العربي، ومن أهم ما تُقدمه ما يلي:

كليب المكعبات.

كليب عالروضة الحلوة.

كليب جننتوني.

شد الحبل.

كليب صلوا صلوا.

كليب مفتاح القلب.

كليب قمر سيدنا النبي.

يوم ميلادك.

كليب هنا القدس.

كليب بيهون عليك.

تردد قناة طيور الجنة

تستطيع استقبال قناة طيور الجنة عبر الجهاز الخاص بك دون الحاجة لدفع رسوم اشتراك لأنها قناة مجانية وتعمل على مدار الساعة، وإليكم ترددها خلال ما يلي: