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استقبل تردد قناة نايل سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أحدث المباريات2021

بواسطة آية الاباصيري
نايل سبورت نايل سبورت

تردد قناة نايل سبورت حيث تعتبر من القنوات الرياضية القديمة التي تقوم بتحليل المباريات الرياضية المحلية وأيضًا العالمية، وذلك عن طريق عرضها لبعض البرامج التي تحتوي على ستديوهات تحليلية وايضاً تتابع الأحداث الرياضية الهامة أولاً بأول.

1 تردد قناة نايل سبورت
2 استقبل تردد قناة النيل الرياضية
3 برامج قناة نايل سبورت

تردد قناة نايل سبورت

  • تردد قناة نايل سبورت: 11841
  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
  •  معدل الترميز: 27500

 تردد قناة نايل سبورت: 11842

  •  القمر الصناعي: نايل سات.
  •  الاستقطاب: رأسي.
  •  معدل تصحيح الخطأ: 5/6
  •   معدل الترميز:  27500

استقبل تردد قناة النيل الرياضية

  • تقوم قناة نايل سبورت بعرض الأخبار الحصرية التي تخص قرة القدم العالمية والمحلية.
  •  بالإضافة إلى عرضها لجميع التفاصيل المهمة التي تخص الاتفاقات بين الأندية وفرق اللاعبين.
  •   وكذلك تعرض البرامج الخاصة بها على قمر النايل سات.
  •  كما تقوم بتقديم جميع الأخبار الحصرية الخاصة بالرياضة في مصر وجميع البلاد العربية، فهي تعد من أفضل القنوات الرياضية الموجودة حالياً.
  •  حيث تبث المباريات الخاصة بالدوري الجزائري، والمصري، والتونسي، وأيضًا دوري عبد اللطيف جميل، بالإضافة إلى الدوري المغربي.
  • يقوم العديد من الأشخاص في العالم العربي ومصر وأيضًا أفريقيا بمتابعة قناة نايل سبورت لمشاهدة البرامج والمباريات الرياضية بصورة حصرية.
  •  حيث تقوم ببث المباريات العالمية والعربية أيضًا، بالإضافة إلى مختلف البرامج الرياضية.

برامج قناة نايل سبورت

  • برنامج ستاد النيل مباشر.
  •  برنامج مشوار النجم.
  • برنامج الدوري خارج الأضواء.
  • برنامج ستاد النيل.
  • برنامج الأسبوع في ساعة.
  •  برنامج راية وصفارة.
آية الاباصيري

مصرية الجنسية، أحب العمل الصحفي وبخاصة الصحافة الإلكترونية على الرغم من أنه بعيد كل البعد عن مجال دراستي، أطمح في أن أصبح كاتبة مشهورة ذات يوم، شعاري في الحياة قول شوقي ( وكن رجلاً إن أتوا بعده, يقولون .. مرَّ وهذا الأثرْ )

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