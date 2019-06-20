استقبل جميع ترددات القنوات التونسية 2019 الجديد|| عبر الأقمار الصناعية النايل سات – العرب سات – والهوت بيرد وبدر

من خلال موقعنا سنوضح لكم جميع ترددات القنوات التونسية 2019 الجديدة، والذي يبحث عنها معظم مشاهدي الوطن العربي، حيث أصبحت من القنوات الفضائية الشهيرة والمميزة عبر الأقمار الصناعية نايل سات – عرب سات – الهوت بيرد وبدر، ومن هذا الأمر سنوضح كافة التفاصيل عن هذه القنوات مع شرح مفصل عن طريقة استقبال القنوات على جهاز الرسيفر الخاص بكم لمشاهدة ممتعة وبجودة صوت وصورة أعلى مما سبق.

ترددات القنوات التونسية 2019

ترجع أهمية القنوات التونسية للمشاهدين العرب منذ بثها لأول مرة عبر القناة الإيطالية راي، والتي كانت تبث للمناطق الخاصة بشمال تونس، وبعد ذلك تم انطلاق أول قناة تونسية في تاريخ تونس وأصبحت القناة الرئيسية الحكومية وكان اسمها ETT الأولى والمعروفة حالياً بقناة الوطنية 1 في الفترة من بين 1966 حتى 1994 ميلادياً، وبعد مرور أكثر من 25 عاماً تم انطلاق قناة أخرى باسم قناة 21 الأرضية الثانية، وبعد ذلك توالت القنوات التونسية إلا أن أصبحت منافس قوي من بين القنوات الفضائية الأخرى، فهذه القنوات مهتمة جداً ببث محتوى هادف لكافة فئات المجتمع، لهذا دعونا نسرد معكم القنوات التونسية الجديدة وأهم ما يعرض عليها.

تردد القنوات التونسية 2019 الجديد عبر الأقمار الصناعية النايل سات – العرب سات – والهوت بيرد وبدر

القنوات التونسية الفضائية كثيرة ومتنوعة، اعتادت أن تبث محتوى متميز لمشاهديها في أرجاء العالم وليس الوطن العربي فقط، حيث تعرض الكثير من البرامج والمنوعات وكل ما يهم المواطن التونسي والعربي من أخبار سياسية واجتماعية ومباريات إقليمية وعالمية، بالإضافة إلى قنوات المنوعات والأغاني، ومن هذه القنوات:

تردد قناة تونس الوطنية 1 على النايل سات وعرب سات وهوت بيرد 201

قناة تونس الوطنية 1 من القنوات العربية المميزة التابعة لمؤسسة التلفزيون التونسي، حيث تبث محتوى تليفزيوني من 9 محطات أساسية و71 محطة فرعية في كافة أرجاء دولة تونس، تبث القناة بشكل مجاني على مدار الـ 24 ساعة من خلال تغطيتها لشبكة الإرسال الأرضي بنسبة 99,8% دون توقف أو تشويش لعرض البرامج الثقافية، الرياضية، السياسية، المرأة والطفل، بالإضافة إلى عرض المسلسلات والأفلام والمسرحيات أيضاً، فهي تعد القناة الرئيسية للمشاهدين في دولة تونس.

القمر التردد FEC/SR التشفير نايل سات 10795 (V) 27500 – 5/6 مجاني نايل سات 11658 (V) 27500 – 2/3 مجاني عرب سات 12643 (H) 27500 – 5/6 مجاني هوت بيرد 12149 (V) 27500 – 3/4 مجاني

تردد قناة تونس الوطنية 2 على النايل سات وعربسات بدر 2019

تبث قناة تونس الوطنية 2 برامجها عن طريق محطة بوقرنين من 9 محطات رئيسية و63 محطة ثانوية تم توزيعها على كافة المحافظات التونسية، ليتم مشاهدتها 99,6 % من سكان تونس، تغير اسمها من قناة 21 إلى ” قناة تونس الوطنية 2″ بعد الثورة التونسية، نظراً لما تقدمه من محتوى جاد وهام للشباب التونسي والمشاكل التي تواجهه، وأكثر برامجها حوارية متضمنة مع الشباب في الشارع التونسي مثل برامج ” طوق الياسمين، الكاميرا تتجول، الأصل والفصل.

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 10776 (H) 27500 – 5/6 SD نايل سات 11658 (ر) 27500 – 2/3 SD عرب سات 12643 (H) 27500 – 5/6 SD

تردد قناة نسمة التونسية على النايل سات 2019

قناة نسمة التونسية من القنوات التي تبث محتوى متنوع من خلال البرامج الحوارية في عدة مجالات مثل الثقافي، الفني، الترفيهي، بالإضافة إلى عرض المسلسلات العربية والتركية المدبلجة والتي يعشقها أغلب المشاهدين التونسيين ولم تقتصر على عرض البرامج والمسلسلات فقط بل تعرض الأفلام العربية والأجنبية الجديدة، حيث تعد من القنوات المفضلة لدي المشاهدين في تونس والوطن العربي.

القمر التردد SR FEC نايل سات 12207 (V) 27500 3/4 نايل سات 11564 (H) 27500 3/4 نايل سات 12576 (V) 27500 2/3

تردد قناة الحوار التونسي على النايل سات 2019

قناة الحوار التونسي الفضائية من القنوات التي تبث على القمر الصناعي نايل سات بتقنية متميزة لعرض صوت وصورة بشكل أوضح ودقيق؛ ليتمتع المشاهدين بمتابعة جيدة لبرامج القناة المنوعة والتي تعمل على مدار ال24 ساعة دون توقف أو تشفير، فهي من القنوات التونسية المجانية التي تعرض مسلسلات تركية باللكنة التونسية والتي يفضلها معظم المشاهدين في تونس ودول شمال أفريقيا.

القمر التردد FEC/SR الاستقطاب نايل سات 11657 27500 – 2/3 (V) نايل سات 11658 27500 – 2/3 (V)

تردد قناة شبكة تونس الإخبارية على النايل سات 2019

شبكة تونس الإخبارية قناة تتحدث دائماً عن أخبار الشارع والمواطن التونسي بشكل خاص، فهي تنقل الأحداث من قلب تونس وتنقلها للعالم كله، حيث تعد من القنوات التي لها شعبية كبرى لما تقدمه من أخبار حقيقة دون تجميل أو تعديل، فهي تنقل بمنتهى المصداقية والشفافية بلا منازع، فهي تمتلك مجموعة مميزة من المراسلين في عدة دول لتنقل الأحداث لحظة بلحظة للمواطن التونسي، وتبحث عن كل جديد في عالم الأخبار على مدار الـ 24 ساعة بشكل مجاني.

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11391 (V) 27500 – 5/6 SD

تردد قناة المستقلة على النايل سات 2019

قناة المستقلة من القنوات الثقافية المتخصصة في تونس المهتمة بالبرامج الحوارية الثقافية والأدبية الشيقة، حيث يتابعها العديد من الشباب المهتمين بالشعر والقصائد بشكل جاد، كما تهتم أيضاً ببث أحدث الأخبار المحلية والعالمية وكل ما يحدث في الشارع التونسي منذ عدة سنوات.

القمر التردد FEC/SR التشفير نايل سات 10921 (V) 27500 – 7/8 مجاني نايل سات 10922 (V) 27500 – 7/8 مجاني

خطوات تنزيل ترددات القنوات التونسية على جهاز الاستقبال ( الرسيفر)