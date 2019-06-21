استقبل جميع ترددات القنوات الجزائرية 2019 Algerian TV على القمر الصناعي نايل سات

نقدم لكم متابعينا جميع ترددات القنوات الجزائرية التي تبث عبر الأقمار الصناعية المختلفة ومنهم القنوات الخاصة والحكومية التابعة لحكومة الجزائر، كما نعرفكم على أسماء القنوات التي تبث داخل الجزائر وتحتوي على نسب مشاهدة عالية داخل البلاد وخارجها، استطاعت تحقيق شهرة عالية بين متابعي شاشات التليفزيون سواء داخل الجزائر بالأخص أو على النطاق العربي وشمال أفريقيا، وذلك لما تقدمه من محتوى مميز ومتجدد دائمًَا، وكانت معظم القنوات الجزائرية قد غيرت تردداتها منذ فترة حرصًا على تقوية إشارتها خاصة بعد التشويش التي تعرضت له بعض القنوات، فتابعونا..

جميع ترددات القنوات الجزائرية

تم إطلاق أول قناة تليفزيون في الجزائر عام 1956 وجاءت تحت مسمى القناة التليفزيونية الأولى وكانت تابعة للمؤسسة العمومية للتليفزيون بدولة الجزائر، كما حرص القائمين على القناة بأن تكون المنصة الإعلامية الخاصة بالحكومة وقتها، وقدمت الكثير من البرامج الهامة ومتابعة المؤتمرات والأحداث الجارية في البلاد، كما عملت على تغطية شاملة للمباريات المحلية ومباريات المنتخب، وقد تم تأسيس العديد من القنوات الأخرى بعد ذلك لتكن تابعة للتليفزيون الجزائري ومنها، “التليفزيون الجزائري والقناة الثانية Algérie والثالثة، بالإضافة إلى قناة الأمازيغية، كما تم إطلاق قناة مخصصة بالطبخ وهي قناة سميرة بالإضافة إلى عدد من القنوات التليفزيونية الأخرى.

التلفزيون الجزائري.

القناة الثانية الجيري Algérie .

القناة الثالثة الجزائرية.

القناة الجزائرية وان.

قناة الأمازيغية.

قناة بنة تي في.

قناة سميرة للطبخ.

قناة الهداف.

قناة النهار الجزائرية.

قناة ديزاير.

قناة الشروق.

وقناة النهار ليكي.

التردد الجديد لمجموعة القنوات الجزائرية

يبحث الكثير من متابعي التليفزيون الجزائري عن التردد الجديد لمجموعة القنوات الجزائرية التي تبث عبر قمر نايل سات الصناعي حيث تمتلك القنوات الجزائرية قاعدة جماهيرية كبيرة من مشاهدي التليفزيون داخل الجزائر وخارجها مما جعلها في منافسة قوية على صدارة القنوات الأكثر مشاهدة على شاشات التليفزيون، وقد تم البدء في إطلاق هذه القنوات بدءًا من عام 2011 ثم جاءت باقي القنوات تباعًا، وإليكم في الجدول التالي الترددات الجديدة للقنوات الجزائرية

تردد قنوات التلفزيون الجزائري الجديدة التردد الإستقطاب الترميز 11680 أفقي 27500