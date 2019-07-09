اسقبل الآن .. تردد قناة سى بى سى Cbc الجديد 2019 على النايل سات

تقدم قناة سى بى سى Cbc إعلامًا هادفًا يسعى بشكل مستمر على تسليط الضوء على الأحداث والقضايا الإجتماعية التى تهم جمهورها بمصر، كما تتناول كافة الاحداث البارزة على الساحة العربية، فهي تبث العديد من البرامج المتنوعة ذات المحتوى والمضامين المختلفة وبقوالب متعددة والتى منها الحوارية والشخصية وايضًا قالب المقابلة حيث يعد برنامج معكم منى الشاذلى من أشهر البرامج فى مصر والوطن العربى التى تستخدم هذا القالب عبر شاشة سى بى سى Cbc، فهى تهتم بالمشاهد أولا وتحرص على احترام عقلية متابعيها بتقديم المحتويات التى يهتم بها قطاع كبير من الجمهور، مما زاد ذلك من شهرتها واتساع رقعتها بالعالم العربى، ونرصد في السطور التالية تردد قناة سى بى سى Cbc الجديد 2019 علي النايل سات.

نبذة عن قناة سى بى سى Cbc

شبكة قنوات سى بى سى Cbc وهى مجموعة متكاملة مملوكة لرجل الأعمال الشهير محمد الأمين، انطلق البث التلفزيوني للقناة الأساسية سى بى سى خلال عام 2011، ونالت شهرة واسعة فى مصر فور تأسيسها واستطاعت أن تجذب أذهان الجميع فى وقت قصير من خلال اهتمامها بتلبية رغبات جمهورها فى مصر ودول الخليج العربي، كما اهتمت ايضًا بعرض البرامج الأسرية التي تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة واختلاف مستوياتهم، فعملت على سد الفجوات بين فئات المجتمع وساهمت فى توفير قاعدة معلوماتية عريضة تحظى بالشفافية والمصداقية والحيادية.

محتوى قناة سى بى سى Cbc وأبرز برامجها

استحوذت قناة سى بى سى Cbc خلال الفترة السابقة على تقديم البرامج الإخبارية ومعالجة القضايا الاجتماعية والسياسية المختلفة التى تهم الجمهور، وبعد نجاحها فى هذا الدور الإخباري أسست الشبكة قناة متخصصة فى تناول الأخبار العاجلة بجميع بلدان العالم على مدار 24 ساعة دون توقف، مما زاد ذلك من ثقلها وحدة تنافسها بين القنوات والشبكات الإعلامية الأخرى، واهتمت ايضًا قناة بوعى المشاهد وإدراكه فتعاقدت مع باقة من ألمع نجوم الإعلام والصحافة لتقديم برامج حوارية متنوعة ومتخصصة بحيث تجمع هذه البرامج ما يخصها من أحداث وعرضها على المشاهد، مما نال استحسان الكثير فى المجتمع المصري والعربي.

ومن أبرز البرامج التي تقدمها قناة سى بى سى Cbc:

صاحبة السعادة.

معكم منى الشاذلي.

الستات مابيعرفوش يكدبوا.

والله أعلم.

هنا العاصمة.

تردد قناة سى بى سى Cbc الجديد 2019 علي النايل سات