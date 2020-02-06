بالتأكيد يسعى كل مُحبي ببجي إلى الفوز بعشاء الدجاج اللذيذ والتقدم في اللعبة، وهذا الأمر لا يتوقف فقط على معرفة الأسلحة وقدرتها التدميرية ولا على أماكن النهب الجيدة وكيفية حماية نفسك من الإصابة، ولكن برغم أهمية ذلك إلا أنه هناك بعض الأمور الصغير التي يغفل عنها الكثيرون، برغم أن استخدامها بالشكل الصحيح وفي الموضع المناسب يجعلها تصنع العجائب في pubg، وتجعلك تحقق الفوز وتتفوق على أقرانك الذين يغفلون عنها ولا يعطون لها أي أهمية تُذكر، حيث أنه يوجد 5 أدوات تجعلك تُكون استراتيجية صلبة.

أدوات ببجي المهمة

أهم هذه الأدوات هي مرفقات الأسلحة فبعضها يساعد على تحسين الاستقرار والارتداد في الأسلحة، والبعض الآخر يساعد على دقة التصويب نحو الهدف، وأول هذه المُلحقات هي القبضة النصفية أو المعروفة باسم Half Grip والتي يتم تركيبها على UMP9 و AUG A3 و Vector، فهي تحل مشكلة عدم القدرة على التصويب الدقيق نحو الهدف، مع العلم أن استخدامها في نطاق 2X أو 3X للتصوير القصير إلى المتوسط سيؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بالأعداء، ولكن في ذات الوقت لا يُنصح بها في الاشتباكات البعيدة وطويلة المدى.

قبضة الإبهام أو Thumb Grip مهمة في ببجي وتساعد على ثبات الأسلحة عند التصويب بشكل مُتميز، كما أنها تُقلل من نطاق الوقت المُستخدم عند استخدام السلاح وهي الخيار الأفضل في المسافات الطويلة، ومع هذه الأسلحة M416 و SCAR-L و QBZ فهي تُعطي لهم قدرات إضافية، كذلك تُمثل المقدمة الأمامية المعروفة باسم Vertical Foregrip أهمية كبيرة لتقليل الارتداد العمودي، خاصة في الاشتباكات طويلة المدى من مسافات بعيدة، ولكنها في ذات الوقت ذات فائدة محدودة جدًا في التعامل مع الارتدادات الأفقية.

مقدمة الزاوية الأمامية في ببجي

الأداة الرابعة هي مقدمة الزاوية الأمامية أو التي يُطلق عليها Angled Foregrip هي مهمة جدًا لتقليل الإرتداد الأفقي، وتساعدك كثيرًا في تدمير خصومك بسرعة كبيرة وهي تعمل بشكل أفضل مع G36C و UMP9 و M416 ولكنها غير مُفضلة في المسافات الطويلة، لأنها تؤثر على ثبات تلك الأسلحة، أما عن الأداة الخامسة والأخيرة فهي قبضة الضوء Light Grip فهي دقيقة جدًا وبضربة واحد تجعلك تُصيب هدفك بدقة عالية، وتحول بندقيتك إلى سلاح قنص قوي ولكن بشرط أن تُستخدم في النطاق الصحيح لها.

كان ما سبق هو أهم قبضات وملحقات الأسلحة التي تُساعد في لعبة ببجي على التفوق والفوز، وتكوين استراتيجيات دقيقة تعتمد على عناصر لا يعرفها الجميع، وإذا تم مراعاة الاستخدام الصحيح لها مع عمليات أخرى مثل التحرك والهبوط المناسب وحيازة مخزون جيد في حقيبتك من أدوات الصحة والحياة، فبكل تأكيد سيكون لك الأسبقية في تحقيق ما تُريده في هذه اللعبة الشهيرة وسوف تصل إلى مستوى احترافي مُتميز.