اضبط الآن.. أحدث تردد قناة سورية دراما Syria drama الجديد 2019 على النايل سات بعد تغييره

تردد قناة سورية دراما Syria drama الجديد 2019 على النايل سات، والذى يبحث عنه عدد كبير من عشاق الدراما السورية في الوطن العربي، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته القناة في مجال الدراما والقصص الأدبية الشهيرة التي يتم إنتاجها في محتوى تلفزيوني؛ حيث تعد قناة سورية دراما Syria drama من أشهر القنوات السورية التي تحرص على تقديم محتوى درامي متميز من المسلسلات السورية والخليجية؛ التي عادة ما تمتاز بالحبكة الدرامية الشيقة التى تستطيع من خلالها جذب أنظار ملايين المشاهدين والمتابعين.

نبذة عن قناة سورية دراما Syria drama

انطلق البث التليفزيوني لقناة سورية دراما Syria drama عام 2009، وأدارتها الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية، من خلال بث مسلسلات سورية وسلطت الضوء بشكل كبير بالفن السوري، وحقق من خلال ذلك نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي، كما تهتم القناة بعرض البرامج الفنية المتخصصة فى متابعة آخر أخبار ومستجدات الوسط الفني بشكل عام.

ومن أبرز البرامج التي تقدمها قناة سورية دراما Syria drama

ستديو دراما.

المشهد الفني.

دراما زمان.

تحيا الموسيقي.

أغاني وذكريات.

خيال الظل.

ياشام عاد الصيف.

عالم الميديا.

النشرة الفنية.

أيقونات درامية.

نبض الأرض.

لم يتوقف نجاح قناة سورية دراما Syria drama عند هذا الحد فحسب وإنما قدمت العديد من الحفلات الفنية المسجلة لكثير من المطربين السوريين وغيرهم، بالإضافة للحفلات القديمة البارزة التي أقيمت بسورها

تردد قناة سورية دراما Syria drama الجديد 2019 على النايل سات

تبث قناة المسلسلات الدرامية عبر ترددها بالقمر الصناعى نايل سات والذى يعمل بدون اى اشتراك شهرى أو تشفير، وبدون تقطيع في إرسال البث الفضائي على مدار اليوم وبجودة عالية HD وذلك من خلال التردد الذى نقدمه لكم في السطور التالية: